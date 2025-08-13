Diego Fernández Lima reavivó un debate: presentan un proyecto para cambiar la "prescripción de homicidio"

El hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, desaparecido desde 1984 , reavivó el debate sobre los plazos de prescripción en casos de homicidios sin cuerpo.

Ante esta situación, el diputado del PRO Gerardo Milman presentó un proyecto para que la acción penal comience a contarse únicamente desde el momento en que se encuentre el cadáver de la víctima , evitando que los crímenes queden impunes por vencimiento de los plazos legales.

“En la actualidad, la normativa establece que la prescripción comienza a correr desde el momento en que ocurre el hecho, lo cual es razonable en la mayoría de los casos, pero en los homicidios donde se oculta el cuerpo la ley termina beneficiando al victimario”, explicó el legislador.

“Vulnera el derecho de la sociedad ha obtener justicia, como sucederá en el reciente caso Coghlan ”, agregó.

“En este caso han pasado 43 años, si se comprueba que el sospechoso, Cristian Graf fue el autor material del hecho, no tendría una pena de cárcel, lo que le impediría a la familia de Lima y a la sociedad el derecho de obtener justicia”, aclaró Milman.

Gerardo Milman El diputado del PRO Gerardo Milman.

Histórico debate: el caso Coghlan “no es aislado”

El legislador advirtió que “lamentablemente el caso Coghlan no es un hecho aislado” ya que “en varias provincias se han hallado restos humanos en campos, quintas o propiedades privadas sin que el proceso penal pueda llevarse adelante por la prescripción”.

En una construcción de Coghlan, un grupo de obreros halló los restos humanos que corresponden a Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984 y con signos de haber sido asesinado.

El Código Penal establece que los homicidios simples prescriben a los 12 años y los calificados a los 15 años, por lo que el caso ya no puede conducir a sentencias penales contra los responsables del crimen.

“La impunidad no siempre nace de la corrupción o la ineficiencia, muchas veces es hija de la ley mal diseñada y con este proyecto tenemos la oportunidad de corregir un defecto que la realidad, dolorosamente, nos ha señalado. La vida humana no admite prescripciones ficticias. Cuando se la arrebata, la sociedad tiene derecho a exigir verdad y justicia, no excusas procesales y con paso firme vamos a asegurarnos que así sea”, concluyó.