Por las fuertes ráfagas de viento Zonda, suspendieron las clases presenciales en Lavalle, Luján y Santa Rosa

La Dirección General de Escuelas anunció la medida preventiva para los turnos vespertino y noche. En el resto de la provincia habrá clases normales.

Ante la presencia de ráfagas de viento Zonda en diversas zonas del llano, la Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender las clases presenciales en las escuelas de todos los niveles y modalidades de los departamentos de Lavalle, Luján de Cuyo y Santa Rosa para los turnos vespertino y nocturno de este jueves 21 de agosto.

La medida se toma en el marco de una alerta amarilla emitida por las autoridades meteorológicas, debido a las condiciones adversas que podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Además, desde la DGE informaron que en el resto de la provincia las actividades escolares se desarrollan con total normalidad. En tanto, en las zonas afectadas, “la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza”.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar los recaudos necesarios ante la posible intensidad del fenómeno climático.

Alerta por zonda en Mendoza: el pronóstico La provincia se encuentra bajo alerta amarilla por este fenómeno, que podría registrar ráfagas superiores a los 45 km/h en distintos puntos del llano del Gran Mendoza durante la tarde y que también podría prolongarse hasta las primeras horas de la noche.

Desde Defensa Civil advirtieron que el Zonda puede provocar “reducción de la visibilidad y un aumento repentino de la temperatura”, por lo que recomendaron a la población tomar medidas de precaución. El pronóstico oficial anticipa “nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento Zonda en precordillera y en el llano de intensidad moderada a fuerte durante la tarde”, con una máxima estimada en 25°C.