Advertencia por viento Zonda "fuerte" este jueves en Mendoza: a qué hora llegaría al llano

Este jueves 21 de agosto sorprende a Mendoza con una alerta amarilla de viento Zonda vigente, con ráfagas que pueden superar los 45 km/h de manera puntual. El fenómeno molesta en todo el territorio -según se aprecia en el mapa-, abarcando a sectores del llano del Gran Mendoza a partir de la tarde.

Defensa Civil advirtió a los mendocinos , y mencionó que el viento puede provocar la reducción de la visibilidad y un aumento repentino de la temperatura. En tanto, solicitan prevención.

En Alta Montaña , por su parte, el paso Cristo Redentor seguirá cerrado ante la presencia de nevadas intensas . Además, aseguran que las mismas condiciones se mantendrán hasta el día viernes, por lo que recomiendan estar atentos al sitio oficial del corredor internacional para obtener información.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento zonda en precordillera. Viento Zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte soplando durante la tarde. Temporal de viento y nieve en cordillera". Tras una mínima de 6°C, la máxima llegará a los 25°C.

En detalle, la alerta amarilla por Zonda rige por distintos tramos horarios según la zona:

6.00- 7.00 - Precordillera sur

12.00 - Malargüe y Uspallata

14.00 - Valle de Uco con mayor intensidad

17.00 - Gran Mendoza y zona Este

18.00 - Gran Mendoza

En el llano, el viento Zonda podría prolongarse hasta las primeras horas de la noche. En tanto, en Malargüe, podría alcanzar velocidades promedio de 45 km/h.

Para el viernes, el pronóstico extendido indica que habrá viento Zonda

El viernes entrará el frente frío en Mendoza

Después del Zonda, como ocurre siempre, ingresará un viento sur intenso en toda la provincia. Será cerca de la medianoche en zona sur, alcanzando el norte, este y Gran Mendoza hacia las 2 y 3 de la madrugada del viernes.

Mañana, la máxima apenas será de 12°C. Hay probabilidad de precipitaciones aisladas.

Habrá continuidad de mal tiempo en Alta Montaña hasta la medianoche del viernes o la madrugada del sábado.