Nueva alerta hoy por Zonda en Mendoza y hasta 26°C: a qué zonas afecta

Este martes se repite la alerta por viento Zonda en varios sectores de Mendoza , lo que hará levantar la temperatura máxima hasta los 26°C . Luego, a la noche , llegará un frente frío.

Alerta por viento Zonda en Mendoza: a qué zonas afecta

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Algo nublado con ascenso de la temperatura, Zonda en precordillera y Malargüe. Inestable en cordillera". Tras una mínima de 7°C, la máxima se ubicará en los 26°C.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por el viento seco y caliente: "El área podrá ser afectada po r viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".

En concreto, según Defensa Civil, los lugares afectados por el Zonda serían desde las 11 de la mañana:

Alerta por viento Zonda el martes 12 de agosto Defensa Civil

Tras el Zonda, llega el frente frío a Mendoza

Como ocurre siempre, luego del viento Zonda ingresará un frente frío con viento del sur. Será desde la noche del martes y la madrugada del miércoles. Hasta podría llover en Mendoza.

"Mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en el sur provincial durante la madrugada. Parcial nublado en cordillera. Ingreso de frente frío", indica para mañana el pronóstico, con una mínima de 11°C y una máxima de 17°C.

El jueves volvería el sol, con vientos del sector sur rotando al noreste. La mínima será de 4°C, mientras que la máxima tocará los 16°C.