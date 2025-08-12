Vuelve el frío este miércoles en Mendoza con precipitaciones: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 11°C para mañana en Mendoza. El jueves bajará aún más la máxima.

Este miércoles ingresará un frente frío en la provincia de Mendoza, con un marcado descenso de la temperatura en comparación con los días anteriores. En el sur provincial se esperan precipitaciones, mientras que en la Cordillera el cielo estará mayormente nublado. En tanto, las autoridades recomiendan estar atentos al pronóstico del tiempo y tomar precauciones por el viento.

Cómo estará el tiempo este miércoles La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica que este miércoles 13 de agosto estará “mayormente nublado” y ventoso con descenso de la temperatura. La máxima caerá hasta los 17°C, mientras que la mínima será de 11°C, con vientos moderados del sector sur.

Además, se anuncia nubosidad en la Cordillera, mientras que en el sur provincial se esperan precipitaciones. También se anuncia el ingreso de un frente frío, por lo que se recomienda tomar un abrigo este miércoles por la mañana.