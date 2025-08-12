Mendoza licitará un seguro agrícola para daños por catástrofes climáticas

La cobertura alcanzará a pequeños productores afectados por granizo o heladas. Las ofertas se recibirán hasta el 28 de agosto.

Llicitan un seguro agrícola para daños por catástrofes climáticas en vid y frutales

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, convocó a licitación para contratar un seguro agrícola que cubra daños derivados de eventos climáticos de carácter catastrófico, como granizo y heladas tardías o primaverales, en cultivos bajo riego de los oasis productivos provinciales.

El reaseguro incluirá a productores cuyas propiedades no superen las 30 hectáreas cultivadas, siempre que sean considerados compensables según los reglamentos del Fondo Compensador Agrícola. La cobertura comenzará a operar una vez que el FCA haya desembolsado el total estimado de $8.800 millones.

Recepción de ofertas Las ofertas se recibirán de forma presencial en Mendoza Fiduciaria (Montevideo 456, Ciudad) hasta el jueves 28 de agosto a las 12:00, momento en el que se abrirán los sobres para evaluar el cumplimiento de las condiciones.

El reglamento de la licitación, disponible en el sitio web de Mendoza Fiduciaria, consta de dos documentos: uno con la reglamentación general y otro con las condiciones particulares. Allí se detalla la documentación necesaria para presentar ofertas en forma gratuita.

Entre los requisitos, los oferentes deberán cotizar una cobertura contra granizo y/o heladas en vid y frutales, servicios de relevamiento, peritaje y auditoría de daños en cultivos (asegurados y no asegurados), y presentar una propuesta opcional alternativa.