12 de agosto de 2025 - 16:29

Mendoza licitará un seguro agrícola para daños por catástrofes climáticas

La cobertura alcanzará a pequeños productores afectados por granizo o heladas. Las ofertas se recibirán hasta el 28 de agosto.

Llicitan un seguro agrícola para daños por catástrofes climáticas en vid y frutales

Llicitan un seguro agrícola para daños por catástrofes climáticas en vid y frutales

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, convocó a licitación para contratar un seguro agrícola que cubra daños derivados de eventos climáticos de carácter catastrófico, como granizo y heladas tardías o primaverales, en cultivos bajo riego de los oasis productivos provinciales.

Leé además

Banco San Juan desembarca en Calingasta con una nueva sucursal estratégica en Barreal.

Banco San Juan refuerza su presencia en Calingasta con una nueva sucursal en Barreal

Por Redacción Economía
Audiencia por PSJ Cobre Mendocino (segundo día).

PSJ: luego de la audiencia, cuáles son los próximos pasos y fechas del proyecto

Por Diana Chiani

El reaseguro incluirá a productores cuyas propiedades no superen las 30 hectáreas cultivadas, siempre que sean considerados compensables según los reglamentos del Fondo Compensador Agrícola. La cobertura comenzará a operar una vez que el FCA haya desembolsado el total estimado de $8.800 millones.

Recepción de ofertas

Las ofertas se recibirán de forma presencial en Mendoza Fiduciaria (Montevideo 456, Ciudad) hasta el jueves 28 de agosto a las 12:00, momento en el que se abrirán los sobres para evaluar el cumplimiento de las condiciones.

El reglamento de la licitación, disponible en el sitio web de Mendoza Fiduciaria, consta de dos documentos: uno con la reglamentación general y otro con las condiciones particulares. Allí se detalla la documentación necesaria para presentar ofertas en forma gratuita.

Entre los requisitos, los oferentes deberán cotizar una cobertura contra granizo y/o heladas en vid y frutales, servicios de relevamiento, peritaje y auditoría de daños en cultivos (asegurados y no asegurados), y presentar una propuesta opcional alternativa.

43KP2S7Q5ZAZVLGWP2SALY3WPU.jpg?quality=75&smart=true&auth=4b5ee64c1a112e97ec02eacf2cd305db2bea78887b1405830df436baba7fe26c&width=980&height=640

Modalidad de póliza

La póliza será bajo modalidad de “exceso de pérdida” (Stop Loss) para proteger la sostenibilidad operativa y financiera del FCA ante siniestralidad extrema. La cobertura abarcará 24.989 hectáreas, según el Registro de Uso de la Tierra (RUT).

Quienes deseen presentar propuestas podrán solicitar aclaraciones a la Comisión de Evaluación -con sede en la Dirección de Contingencias Climáticas- hasta cinco días antes de la apertura de sobres. Las consultas se reciben en [email protected].

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

tras meses estables, volvieron a subir los materiales de construccion y hay alarma en el sector

Tras meses estables, volvieron a subir los materiales de construcción y hay alarma en el sector

Por Redacción Economía
Las familias pueden revisar el estado de su solicitud en la plataforma oficial de Vouchers Educativos.

Vouchers educativos: cómo saber si cobro en agosto según el Ministerio de Capital Humano

Por Melisa Sbrocco
Esto cuesta la notebook Lenovo en Falabella Chile: se compra online desde Argentina y se retiran gratis

Esto cuesta una notebook Lenovo en Falabella Chile: se compra online desde Argentina y se retira gratis

Por Redacción Economía
Una entidad reveló que el pago adelantado de Ingresos Brutos por parte de 28 empresas generó créditos a favor por $32 mil millones en un año

Ingresos Brutos: el pago adelantado de 28 empresas generó saldos de $32 mil millones

Por Redacción Economía