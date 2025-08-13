Mendoza tendrá vuelos directos hacia Punta Cana: qué aerolínea hará los viajes

Arajet podrá operar vuelos regulares,, lo que permitirá fortalecer los vínculos turísticos y comerciales entre la Provincia y República Dominicana.

El Gobierno de Javier Milei autorizó este miércoles, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, a la aerolínea dominicana low cost Arajet S.A., Sucursal Argentina, a operar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga en rutas que conectarán la ciudad de Punta Cana, en República Dominicana, con Córdoba, Mendoza y Rosario.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 21 y se enmarca en el Memorando de Entendimiento firmado entre las autoridades aeronáuticas de la República Dominicana y la República Argentina el 13 de diciembre de 2024, que regula las relaciones aerocomerciales bilaterales.

La autorización del organismo, dependiente del Ministerio de Economía, permite a la compañía realizar vuelos regulares de ida y regreso en las rutas Punta Cana–Córdoba, Punta Cana–Mendoza y Punta Cana–Rosario, combinando el transporte de pasajeros y carga.

Familia mendocina denunció que los estafaron con un viaje a Punta Cana- Mendoza tendrá vuelo directo a Punta Cana Según el texto oficial, Arajet cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente, y fue designada por la autoridad aeronáutica dominicana para prestar servicios regulares y no regulares hacia territorio argentino.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Dirección Nacional de Transporte Aéreo y el servicio jurídico del Ministerio de Economía intervinieron en el proceso antes de la firma de la disposición por parte del subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez.