Catas: generan más pérdidas que el granizo y las heladas, buscan alternativas de control hasta con drones e IA

Inteligentes, con gran capacidad de adaptación y un alto nivel de reproducción, las catas (Myiopsitta Monachus) son plaga en Mendoza y por el momento no hay método definido para contenerlas . Pese a los daños que generan en los cultivos, son pocas las denuncias formales presentadas por los productores, que por ahora eligen métodos caseros para sacarlas de sus fincas.

Desde el ISCAMEN , el INTA y las municipalidades , han realizado un estudio conjunto e intentan diseñar un plan. Por ahora, han logrado un diagnóstico pero no un remedio definitivo. Por el momento lo más cercano a una solución parece ser la colocación de tela sobre los cultivos, pero también se analiza la utilización de drones. Todos coinciden en que no hay que combatirlas, sino controlar su reproducción.

Invasión

Desplazadas por los desmontes en Córdoba y San Luis, la especie se fue desplazando hacia Mendoza. Aquí encontró un hábitat perfecto para alimentarse y reproducirse.

Pero, ¿por qué se transformó en un problema?

-Los depredadores naturales de las catas, como los aguiluchos, gavilanes, halcones, culebras, comadrejas, han sido siempre cazados por el Hombre, más por temor o diversión que porque la caza implique algún beneficio. Eso disminuyó drásticamente la posibilidad de un control natural de la cata.

-Los nidos son polifamiliares. Primero una pareja de catas construye el primero y luego otras ocho o diez parejas amplían esa construcción y arman allí sus nidos. Entonces, la comunidad crea un ambiente ideal para la incubación y cría.

-En Mendoza las catas encontraron árboles más altos y, por ende, sitios más seguros para construir sus nidos. A esa altura es difícil llegar para removerlos y la remoción de nidos es solo una solución temporal, ya que rápidamente las catas vuelven a construirlos.

-Cada postura es de 6 a 10 huevos y se producen nacimientos del 90 por ciento de ellos y casi todas las crías llegan a adultas.

-Tienen una gran capacidad de adaptación e inteligentes, los que les permite entender, adaptarse y cambiar estrategias para sortear las medidas de protección que se puedan implementar.

Qué dicen los que saben

Raúl Novello, investigador en el área de Economía Agraria del INTA Junín y coordinador de Plataforma de Innovación Territorial del Centro Regional Mendoza - San Juan, dijo que el año pasado “trabajamos con los especialistas Antonio Weibel, de INTA Junín, y Sonia Canavelli, de INTA Paraná, en el estudio y armado de un proyecto para abordar el tema” y remarcó que cualquier acción que se implemente “debe ser coordinada entre todos” porque, si no, las catas solo se mudan a la finca vecina.

Novello enumeró los métodos posibles de control no cruento, que son la bajada nidos, la utilización de repelentes orgánicos (con extractos de ajo), la cobertura completa con tela de los cultivos y elementos auyentadores visuales o auditivos.

Sin embargo, el profesional advirtió que “las catas se acostumbran rápidamente a los auyentadores y también reconstruyen sus nidos, por lo que son solo paliativos, soluciones temporales” y, según su criterio “lo más efectivo es la colocación de tela, cerrando totalmente los cultivos”, aunque reconoció que el costo es elevado y ronda hoy los 15.000 dólares por hectárea.

Alejandro García, director de la Agencia de Extensión del INTA en Junín, dijo que “no hay una solución única” al problema, al tiempo que insistió en volver a trabajar “entre las instituciones de ciencia y técnica, los gobiernos y el sector productivo” para encontrar alternativas. “Hace un tiempo trabajamos entre todos, incluida la Fundación Cullunche”, destacó.

Además, dijo que “no hay una receta única para el control de aves, que es un control complejo a nivel mundial”.

También subrayó que es necesario un trabajo coordinado y entre todos para controlar la playa porque “que yo haga algo y que mi vecino no haga nada, no tiene ningún impacto en el problema”.

García invitó a volver a conformar “una mesa interinstitucional” y dijo que “en este tiempo hemos estudiado mucho el tema y tenemos información detallada sobre la especie y sus costumbres” que permiten un abordaje más certero del problema.

Gastón Crauchuk, coordinador en el ISCAMEN, aportó el manual “Control incruento de catas” elaborado después de los estudios realizados y remarcó que “la bajada de nidos es importante, se puede realizar de mayo a octubre respetando el amparo presentado por la Fundación Cullunche, pero la logística es cara”.

Advirtió que Lo más efectivo es usar todos los métodos en forma alternativa, porque las catas se van acostumbrando a cada método”.

Para Crauchuk, las técnicas más efectivas son “las aves rapaces” pero se lamentó que “la gente las mata y hay que crear conciencia que las rapaces hacen una labor muy importante”.

También destacó el método de los sistemas de láser, “cualquiera, ni siquiera los específicos. Pueden servir hasta los rítmicos comunes, especialmente de color verde”.

Las municipalidades

Las municipalidades del Este, especialmente las que tienen mayor cantidad de cultivos, van analizando estrategias y tratando de acompañar las medidas de contención.

Rivadavia arriesgó medidas firmes y concretas. A las consultas sobre las acciones contra la plaga, la comuna contestó que “venimos estudiando el tema desde que comenzó la gestión. Es un tema que puntualmente le preocupa mucho a Ricardo (intendente Mansur). En la primavera pasada se estuvieron desarmando los nidos en una zona en donde suelen estar, que es el Paseo del Lago y el Polideportivo”.

El responsable de Servicios Públicos, Julio Deliberto, dijo que “desde el mes de marzo de 2024 a la fecha se han intervenido cerca de 4000 forestales, con aproximadamente de 3 a 4 nidos cada uno”, contando la política de erradicación de nidos de catas que viene llevando adelante la comuna.

En Junín el director de Promoción Económica, Gustavo Gil, indicó que “desde el primero momento estamos involucrados en esta problemática” e indicó que fueron parte activa en el estudio de la especie y su comportamiento, en la mesa convocada por el INTA.

“Se sacaron nidos del arbolado de la calle Isidoro Bousquet y de la calle Molino Viejo, para hacer un estudio de comportamiento” e indicó que “se erradicaron una gran cantidad de nidos”, en general.

Sostuvo que “el flagelo es muy grande” y que las catas atacan “las yemas, las brindillas y la fruta” y esto causa daños totales.

En tanto Julio Acevedo, director de Desarrollo Económico de la Municipalidad de General San Martín, ha estudiado bastante el tema y, además de haber liberado aves rapaces para colaborar en el control natural de la población de catas, propone trabajar con drones e Inteligencia Artificial para espantarlas o también para inutilizar los nidos.

“El volumen de población de catas no es el natural, es un volumen inflado por la disponibilidad de alimentación en Mendoza. Cada vez el número crece más, los daños cada vez son mayores, especialmente en frutos secos y frutos de carozo y las pérdidas son mayores que por el granizo o las heladas”, arriesgó el funcionario.

Acevedo dijo que “hace poco presenté un expediente en la Municipalidad para trabajar con Inteligencia Artificial y drones. La idea es que los dispositivos reconozcan el tipo de aves y las espanten”.

También propuso que, imitando en parte un trabajo agropecuario realizado en China, “algunos drones, equipados con una especie de lanza, pueda inyectar en los nidos algún espumante para inutilizarlos, porque trabajar con grúas para remover los nidos es costoso y no es efectivo en el tiempo, ya que las catas vuelven a construirlos en el mismo lugar”.

Además, el funcionario y su gente se animaron a experimentar con aves rapaces y coordinaron operativos con la Fundación Cuyunche, liberando ejemplares en algunos puntos de San Martín, para control natural.

“El problema es que las rapaces están un tiempo en la zona, espantan a las catas pero después van cambiando de zona y las catas vuelven a aparecer”, dijo Acevedo.

Los gavilanes y aves rapaces son controladores naturales de roedores y palomas, y piden no cazarlos. Foto: Mariana Villa / Los Andes. Los gavilanes y aves rapaces son controladores naturales de roedores y palomas, y piden no cazarlos. Foto: Mariana Villa / Los Andes.

13 años castigado por la plaga

Mario Montepeloso es productor de la zona Este, en el área de Ingeniero Giagnoni, en el límite entre los departamentos de San Martín y Junín.

Tenía una trabajada plantación de almendras que “me daba entre 4.000 y 6.000 kilos por año”. Pero, “desde hace 13 años no he logrado volver a tener esas cosechas, por el daño que les producen las catas a las plantas. Apenas he logrado cosechan un balde de 10 litros”.

Solo el año pasado tuvo una cosecha un poco mejor, gracias a que liberaron una pareja de gavilanes en su finca. “Los tuve y me dieron resultado. No fue perfecto, pero mejoró mucho”, dijo. Claro, el problema es que las rapaces, salvo que hayan instalado su nido en el lugar, no permanecen en el lugar y las catas regresan.

“Ahora, (fin de junio, principios de julio) las catas ya están acatando la plantación. Están picoteando las primeras yemas blanquecinas, que aparecen antes de la floración. Las muerden, casi no las comen, pero destrozan los brotes y las plantas ya no florecen”, indicó.

“El problema de esta plaga es gravísimo. El año pasado, con las aves rapaces, al menos vi florecer los almendros”, dijo.

Por el mundo

Las catas, que también reciben el nombre de cotorra monje o cotorra argentina, ha llegado como plaga a algunos países de Europa y también a México, generando preocupación por su enorme capacidad de expansión y adaptación, tanto que ha comenzado a desplazar a algunas especies autóctonas.

En México, por ahora instalada en las grandes ciudades, ya están tratando de combatirla y temen que en algún momento migre hacia las zonas cultivadas.

Se supone que, tanto en México como en Europa, las catas llegaron en cautiverio, como mascotas. “Son tan ruidosas que la gente se cansa, las libera y después se comienzan a reproducir en libertad”, contaba un mexicano, entre molesto y preocupado.

Declaraciones

Las catas son plaga desde hace años. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación así la declaró en 1964 y, mucho más cerca, en 2017 la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Mendoza la declaró especie perjudicial y dañina en los Departamentos de San Martín, Rivadavia, Junín, Maipú y Luján de Cuyo. En 2020 el ISCAMEN (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza), en publicación en el Boletín Oficial, resolvió declararla plaga en todo el territorio provincial y ordenó disponer recursos y generar acciones para controlarla.

Después, la Fundación Cullunche presentó una acción preventiva tutelar y una medida cautelar para evitar que se ataque la especie y, con el paso de las semanas, se acordó que se necesita tomar medidas pero que estas no sea la de exterminio.

El manual

El trabajo multidisciplinario realizado por las distintas entidades que tienen interés en el tema, elaboraron hace un tiempo una especie de manual para conocer, entender y tratar de contener la plaga.

Bajo el título “Control incruento de catas”, dice que en ese instructivo “se compilan algunas soluciones al problema generado en la producción agrícola por la presencia de la cata común (Myiopsitta monachus). Se enumeran métodos alternativos de control para dispersar las aves y evitar que afecten la producción agrícola”, y se enumeran “eliminación de nidos en el invierno, uso de repelentes derivados de fitoalexinas vegetales; emisión de sonidos; técnicas de disuasión visual y el uso de aves rapaces”.

Define a las catas como “animales muy inteligentes y de gran adaptabilidad”, que “desarrollan su vida en grupos sociales complejos, llegando a construir nidos comunales en la mayor altura posible” y que consumen “preferentemente los frutos maduros, pero actualmente se observa que además de picotear la pulpa de la fruta, se alimentan de la semilla o pepa, y en época de floración consumen las yemas hinchadas y se llevan los brotes para armar los nidos”.

A diferencia de otras especies de loros, las cotorras construyen sus nidos en diversos tipos de árboles y estructuras artificiales, como torres o galpones y suelen desplazarse entre 3 y 5 km desde el nido hasta los sitios de alimentación en primavera-verano y hasta 24 km en otoño-invierno.

Los métodos

-Eliminación de nidos

Consiste básicamente en remover y quitar los nidos en época in vernal. Al realizar esta acción, año a año, se reduce en un alto porcentaje la presencia de aves.

¿Cuándo y cómo se realiza esta práctica? Es fundamental hacerlo de manera continua, lo que garantiza el control y evita la reconstrucción de los nidos. Se realiza desde mayo hasta mediados de octubre, antes que nazcan los pichones, inclusive se pueden bajar con huevos. Las catas ponen entre cinco y ocho huevos por nidada, y la incubación dura aproximadamente veintiséis días. Los huevos se adaptan a cualquier tipo de clima.

Ventajas: se reduce la población

Nivel de Efectividad: medio

-Repelentes naturales

1-Capsaisina

El compuesto químico capsaicina o capsicina es una oleorresina, componente activo de los pimientos picantes. Es irritante para los mamíferos y aves; produce una fuerte sensación de ardor en la boca.

¿Cómo se prepara? Deben molerse 300g de ají con 1 litro de agua y agregar jabón blanco o aceite vegetal.

¿Cuál es el momento y la forma de aplicación? Durante el crepúsculo debe aplicarse en forma foliar.

Ventajas: es un excelente repelente.

Desventajas: hay que aplicarlo varias veces ya que dura un solo día.

Nivel de Efectividad: medio

2-Alicina

La alicina (a base de ajo) se usa para ahuyentar plagas y controlar insectos, catas y palomas en cultivos frutales, agrícolas y en huertas familiares.

¿Cuál es el momento y la forma de aplicación? Se aplica de forma foliar en cualquier momento, excepto cuando hay floración ya que ahuyentaría polinizadores. Tampoco es recomendable su aplicación cerca del momento de la cosecha.

Ventajas: es muy efectivo.

Desventajas: su efectividad dura entre 15 y 20 días.

Nivel de Efectividad: alto.

-Tratamiento con sonidos

1-Línea de latas

Consiste en colocar una línea de alambre sobre los frutales (de punta a punta) con latas de aluminio intercaladas, cada 3 o 4 metros. En el interior de las latas se coloca una piedra o una bolita. Esta línea de alambre lleva un resorte o algún mecanismo que genere movimiento cada vez que las aves se posen y el ruido de las piedras tocando las latas las ahuyenta.

¿Cuándo se realiza esta práctica? Se dejan colocadas todo el año

Ventajas : es efectivo.

Desventajas: acostumbramiento de las aves.

Nivel de efectividad: medio

2-Ultrasonido

Consiste en un sistema electrónico que emite ondas ultrasónicas para ahuyentar a los pájaros de un modo discreto y silencioso. Las ondas ultrasónicas no son percibidas (escuchadas) por la mayoría de las personas. De modo general, el límite superior del rango de audición del oído humano está en los 20 kHz (20,000 hertz).

¿Cuándo y cómo se realiza esta práctica? Se intercala con el resto de las técnicas, especialmente con los láser.

Ventajas: Las pruebas realizadas en fincas han mostrado una alta eficiencia. Desventajas: no se ofrecen aparatos emisores en alquiler o venta

3-Sonidos de aves

Se reproducen por medio de altavoces grabaciones de águilas cazando. Esta técnica se ha compartido de productor a productor y se ha hecho muy popular en muchos establecimientos agrícolas de la provincia.

¿Cuándo se realiza esta práctica? Cuando se ven las bandadas se emite por un altoparlante de gran potencia.

Ventajas: es muy económico.

Desventajas: se realiza manualmente.

Nivel de Efectividad: medio

-Tratamiento por imágenes

1-Espantapájaros

Se utilizan siluetas con forma de aguiluchos, las cuales se cuelgan en las partes más altas de las plantas o de los árboles; las catas ven las imágenes y no se acercan a la zona. Los barriletes de “Halcón Espantapájaros” simulan -de forma muy realista- el vuelo de un halcón. Cada barrilete proporciona una cobertura de entre 700 a 1200 metros cuadrados.

¿Cómo se realiza esta práctica? Se hacen espantapájaros con forma de aves rapaces con almohadones de arpillera y plumas de gallinas.

Ventajas: son muy económicos.

Desventajas: hay que cambiarlos de lugar y colocarlos en altura.

Nivel de Efectividad: alto

2-Lasers y espejos

Consiste en el uso de lásers combinados con espejos a lo largo y ancho de la plantación, donde la intermitencia de dicha luz ahuyenta por completo a las bandadas de catas. Las aves perciben el haz del láser en movimiento como un depredador, por lo que instintivamente y sin que se produzca daño alguno tiende a abandonar el lugar y no volver. Estos lásers tienen que ser de barrido y de color verde.

Ventajas. Las aves no se habitúan y siempre ven el haz del láser como un peligro del cual deben alejarse, más aún durante el amanecer, atardecer y en condiciones de clima nublado, lluvia o niebla.

Nivel de efectividad: alto

-Aves rapaces

La provincia cuenta con más de diez especies de aves rapaces: gavilanes, águilas, halcones y lechuzas.

Ventajas principales de este método: Acción intimidatoria de alto estímulo y reacción dispersiva inmediata y duradera. Impacto ambiental nulo.

Ventajas: son el control natural.

Desventajas: son difíciles de conseguir pero puede colocarse un poco de carne para que se queden en la finca.

Nivel de Efectividad: muy alto.