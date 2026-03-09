El viñedo en Ushuaia que autorizó el INV y busca crear el vino más austral

El Instituto Nacional de Vitivinicultura ( INV ) autorizó el primer ensayo para instalar un viñedo en Ushuaia. Se trata de una iniciativa privada experimental que podría abrir la puerta a producir el vino más austral del mundo en el extremo sur argentino.

La autorización fue confirmada a Los Andes por el presidente del organismo, Carlos Tizio , quien explicó que el proyecto permitirá introducir variedades híbridas utilizadas en regiones de clima extremo.

“Estamos autorizando la utilización, por una excepción, de híbridos que se usan en Canadá y en el norte de Estados Unidos, que son resistentes al frío”, señaló Tizio.

Según detalló el titular del INV, el objetivo es evaluar el comportamiento de distintas cepas adaptadas a temperaturas muy bajas. En total se habilitará el ingreso de alrededor de veinte variedades para realizar los primeros ensayos vitícolas en Tierra del Fuego.

“Vamos a permitir que ingresen alrededor de 20 variedades para hacer el ensayo de comportamiento, ver cuáles son las mejores que se adaptan y poder hacer vinos en Ushuaia”, explicó.

El proyecto del viñedo en Ushuaia surgió a partir del pedido de un inversor privado que busca desarrollar una experiencia vitivinícola inédita en el país. Una vez autorizada la excepción por parte del INV, el proceso continuará con los controles sanitarios y de importación correspondientes.

“El pedido fue de un privado y ahora le vamos a dar la permisión. Después intervendrá quien tenga que intervenir en la importación y en la cuarentena”, indicó Tizio.

Para el presidente del organismo, habilitar este tipo de iniciativas forma parte de una visión más flexible del rol del regulador dentro de la vitivinicultura.

“Hay que abrir y darle las posibilidades para que tengamos gente que pueda hacer negocios y generar algo impactante como el viñedo del vino más austral del mundo”, afirmó.

El desafío de plantar un viñedo en Ushuaia

Desarrollar un viñedo en Ushuaia implica enfrentar condiciones climáticas extremas: inviernos muy fríos, fuertes vientos y una temporada de crecimiento mucho más corta que en las regiones vitivinícolas tradicionales.

Por eso el proyecto se basa en variedades híbridas, desarrolladas a partir del cruce entre Vitis vinifera y especies más resistentes al frío. Estas cepas se utilizan con éxito en zonas vitivinícolas de Canadá, Estados Unidos y Europa del Norte.

El ensayo permitirá analizar cuáles de esas variedades logran adaptarse al clima fueguino y si es posible producir vinos comerciales en la región.

Qué es el ice wine

Las variedades resistentes al frío también están asociadas a uno de los estilos más singulares del mundo: el ice wine o vino de hielo, típico de Canadá y Alemania.

Este vino se produce cuando las uvas se cosechan congeladas en la vid, generalmente con temperaturas inferiores a –8 °C. Al prensarlas en ese estado, el agua permanece cristalizada y se obtiene un mosto muy concentrado.

Ice Wine en Canada El ice wine de Canadá es un vino dulce exclusivo, elaborado con uvas congeladas naturalmente en la vid a temperaturas entre -8°C y -12°C, generalmente en Ontario.

El resultado es un vino naturalmente dulce, con gran acidez y aromas intensos de miel, damasco y frutas tropicales. Su producción es limitada y suele alcanzar precios elevados en el mercado internacional.

Si el proyecto prospera, el viñedo en Ushuaia no solo marcaría un hito geográfico para la vitivinicultura argentina, sino que también podría abrir la puerta a explorar estilos de vino inéditos en el país.