Menos uva y costos en alza complican más la situación de los productores

Así lo expresó el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este que ponderó el alto costo eléctrico, la caída en la cantidad de uva así como de bodegas que elaborarán este año.

El Centro de Viñateros y Bodegueros del Este advirtió sobre el complejo escenario que atraviesan los productores vitivinícolas de Mendoza marcado por una caída en la cosecha de uva y por el fuerte impacto de los costos eléctricos en plena cosecha. La entidad había anticipado que la merma en la cosecha sería superior al 9% pronosticado por el INV y, de hecho, la semana pasada tanto el Gobierno provincial como otras instituciones privadas reconocieron una disminución cercana al 17%. "La proyección que podría alcanzar el 30% de baja", adelantaron.

El organismo sostuvo que la actual coyuntura refleja la necesidad de que las decisiones estratégicas y políticas públicas vinculadas al sector se basen en el conocimiento y la experiencia de las entidades que representan a productores y bodegas pymes. Mauro Sosa, presidente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este sumó que a la menor disponibilidad de uva se suman otros factores que preocupan al sector.

Uno es que ha disminuido casi a la mitad la cantidad de bodegas que en la zona Este han declarado que van a elaborar. “Si no se elabora, no hay a quién dejarla la uva”, reflexionó el referente. Otro es el considerable aumento de los costos energéticos durante el proceso de elaboración. De este modo, los establecimientos que se preparan para recibir un volumen de materia prima menor al esperado inicialmente, enfrentan un esquema tarifario que —según advierten— compromete seriamente su rentabilidad.

De acuerdo con el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, el sistema de cargos por uso de red y contratación de potencia obliga a las bodegas a pagar tres meses de potencia eléctrica durante el período de elaboración. En la práctica la actividad intensa de molienda y procesamiento no supera uno o dos meses. A este esquema se suma una fuerte carga impositiva sobre las facturas de energía que, según la entidad, representa alrededor del 40% del monto final del servicio.

En este marco, el sector sostiene que el peso de los costos eléctricos y la presión fiscal afecta la sustentabilidad económica de las bodegas elaboradoras mientras productores y bodegueros enfrentan mermas productivas y riesgos climáticos. El Centro reiteró su preocupación por la situación de los productores y bodegas pymes del Este mendocino y reclamó políticas que contemplen las dificultades económicas del sector, especialmente en materia de costos productivos y acceso al financiamiento.

Impacto en el mercado El comunicado del Centro de Viñateros resumió el impacto que posee en el mercado la confirmación de una cosecha menor a la esperada tiene consecuencias directas e inmediatas en la cadena de valor: Mercado de uvas: La escasez de materia prima debería traducirse necesariamente en mejores precios, si no conspirara para ello la concentración de los formadores de precios y sus particulares estrategias de comercialización que además lesionan a las pymes fraccionadoras y a sus proveedores, las bodegas elaboradoras. Industria del mosto : Ante una menor disponibilidad de uvas criollas y mezclas, el mercado de uvas para mostos podría tonificarse más aún si complementariamente se establece un 0% de diversificación por aplicación del acuerdo Mendoza-San Juan; legislación obsoleta y que debe derogarse.

Vinos y stocks: La menor producción actúa como un regulador natural de los stocks vínicos. Esto debería frenar la presión a la baja de los precios de traslado, permitiendo que el vino recupere valor real frente a la inflación de costos.