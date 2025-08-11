Alerta por viento Zonda en Mendoza: a qué zonas afecta

En un lunes "primaveral", la temperatura podría llegar a los 25°C.

El lunes tendrá en Mendoza una temperatura cercana a los 25°C, bastaste inusual para el mes de agosto. Sin embargo, se debe a dos factores: una situación de viento Zonda en altura y vientos del norte en el llano.

Según el pronóstico del tiempo, el Zonda circulará de manera leve desde las 9 en la cordillera sur, intensificándose desde el mediodía. Afectará también al sector oeste del Valle de Uco y el sur de Malargüe, y durará hasta la madrugada del martes.

Respecto a los vientos del norte, alcanzarán a la zona Este, Norte, Sur y Gran Mendoza, persistiendo durante la tarde y parte de la noche. La máxima se ubicará entre los 21 y 25°C.