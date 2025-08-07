El tiempo en Mendoza: hoy nublado, fin de semana "primaveral" y luego Zonda

El pronóstico para los próximos días en Mendoza anticipa una mejora paulatina de las condiciones climáticas, con temperaturas en ascenso hacia el fin de semana.

El pronóstico para los próximos días en Mendoza anticipa una mejora paulatina de las condiciones climáticas, con temperaturas en ascenso hacia el fin de semana y la posible presencia de viento Zonda en el comienzo de la semana próxima.

Este jueves 7 de agosto, el cielo permanecerá cubierto a parcialmente nublado, con un descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas. Se prevén vientos leves del este y condiciones parcialmente nubladas en la cordillera. La temperatura máxima alcanzará los 14°C, mientras que la mínima será de 6°C.

Para el viernes 8, el tiempo mejora con poca nubosidad, heladas parciales y un ascenso térmico leve. Los vientos soplarán desde el noreste. La máxima llegará a los 17°C y la mínima bajará a 3°C.

Durante el sábado 9, las condiciones serán similares: poca nubosidad, heladas en algunos sectores y poco cambio en la temperatura, con vientos leves del noreste. Se espera una máxima de 17°C y una mínima de 4°C.

El domingo 10 se mantendrá el buen tiempo, con cielo despejado a algo nublado, heladas parciales y nuevo ascenso de temperatura. La máxima alcanzará los 19°C y la mínima se ubicará en los 4°C.