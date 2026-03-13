Renuevan alerta amarilla por tormentas: las zonas afectadas hoy

La inestabilidad no cesa en Mendoza. Nuevamente, este viernes habrá que estar atentos a las tormentas que podrían afectar a varios sectores.

Nublado y alerta por tormentas severas en Mendoza: a qué zonas afectará este viernes

El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias informa para hoy : "Parcialmente nublado con tormentas y poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Probabilidad de tormentas severas afectando el sur y este provincial. Poco nuboso en cordillera".

Tras una mínima de 17°C, la máxima se ubicará en los 28°C.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por tormentas en horas de la noche para:

De todos modos, Defensa Civil advirtió que las lluvias también afectarían al Gran Mendoza y Zona Este . "No se descarta la caída de granizo", sumó.

Alerta amarilla por tormentas (13/03/26) Alerta amarilla por tormentas (13/03/26) SMN

Así estará el tiempo este sábado y domingo en Mendoza

Para el sábado, el reporte meteorológico anticipa: "Algo nublado con precipitaciones en la madrugada y descenso de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 16°C, mientras que la máxima llegará a los 26°C.

En cuanto al domingo, se alejan las tormentas: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera". La máxima rondará también los 26°C.