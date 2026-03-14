Tras las lluvias registradas durante la madrugada, la jornada estará nublada y fresca.

El pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza: rige alerta amarilla por Zonda.

Luego de una madrugada con precipitaciones en varios sectores de la provincia, este sábado 14 de marzo se presenta con un marcado descenso de la temperatura y condiciones variables.

Según el reporte de Contingencias Climáticas, la jornada permanecerá algo nublada. Tras el ingreso de vientos del sector sur (que rotarán luego al noreste), la temperatura máxima se ubicará en los 26°C, mientras que la mínima fue de 16°C. En la zona de cordillera se espera nubosidad parcial.

Alerta Amarilla por Viento Zonda Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afecta al departamento de Malargüe.