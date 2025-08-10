Pronóstico en Mendoza: temperatura en aumento por el Zonda, pero habrá un marcado descenso por el frente frío

Tras un domingo agradable, en las próximas jornadas las temperaturas máximas estarán por encima de los 20°C. Sin embargo, a mediados de semana habrá un marcado descenso de la temperatura.
El ingreso de viento Zonda y de un frente frío repercutirán en los días siguientes, siendo el miércoles la jornada con una máxima cercana a los 11°C. El reporte de Defensa Civil.
Para este lunes, se espera que la temperatura promedio en el llano sea de 20 - 21°C máxima, mientras que la mínima sería de 4 - 5°C. En Alta montaña estará seminublado todo el día, sin precipitaciones.
En el caso del martes, el viento Zonda arribará desde temprano en cordillera sur, que se extiende al Valle de Uco y Malargüe. Desde Defensa Civil calculan velocidades promedio de 40 km/h en Malargüe hacia las 15.
El Ingreso del frente frío será desde las 14 en zona sur y 16 en zona norte. En Alta Montaña habrá mal tiempo y nevadas importantes, especialmente en zona sur. La máxima para esa fecha rondaría los 22°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se espera un marcado descenso de la temperatura para el miércoles, con máximas de 11-12°C promedio. Según amplió Defensa Civil, amanecería nublado para esa jornada, con probabilidad de precipitaciones, especialmente en zona sur y Valle de Uco. Recién habría una leve mejoría de la nubosidad hacia la tarde.