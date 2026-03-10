Intentó defender a un amigo en un "after" y lo asesinaron de una puñalada: tenía 18 años

La ciudad de San Carlos de Bariloche no sale de la conmoción tras un violento episodio ocurrido a plena luz del día frente al Hospital Zonal Ramón Carrillo . El domingo, Tomás Alarcón , un joven de 18 años vecino del barrio Ada María Elflein, perdió la vida tras intervenir en una pelea para proteger a un amigo.

El hecho ocurrió luego de una salida nocturna a un boliche continuado durante la mañana en un edificio de la zona. Alrededor del mediodía, cuando él y su grupo de amigos se disponía a retirarse del "after", se produjo una fuerte discusión con un joven ajeno al círculo íntimo de Tomás.

Según la reconstrucción de los testigos, la situación escaló cuando el agresor intentó golpear a un amigo de Tomás, llamado Dante. Tomás se interpuso para separar la pelea , momento en el cual el atacante extrajo un cuchillo y le dio una puñalada en el tórax.

En medio de la desesperación, su mejor amigo lo cargó en brazos y lo ingresó de urgencia a la guardia del hospital , ubicado a pocos metros. Pese a la intervención médica, el joven falleció minutos después producto de un shock hipovolémico causado por una hemorragia interna masiva.

El agresor huyó de la escena inmediatamente después del ataque. El fiscal Guillermo Lista encabezó una rápida investigación apoyada en cámaras de seguridad y testimonios que permitieron identificarlo.

Horas más tarde, la Policía interceptó al sospechoso de 18 años en un Volkswagen Bora blanco. Trascendió que el joven se encontraba junto a sus padres, quienes lo acompañaban con la intención de entregarse en una comisaría. En el operativo, los efectivos lograron secuestrar el cuchillo que habría sido utilizado en el crimen.

Quién era Tomás Alarcón

Tomás era el menor de cinco hermanos y el pasado mes de febrero había celebrado sus 18 años. En el barrio Elflein era conocido por su carisma y su pasión por el deporte. Jugaba al fútbol de forma amateur en diversos clubes de la liga local y tenía el sueño de dedicarse de manera profesional.