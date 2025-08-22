22 de agosto de 2025 - 08:15

El Zonda golpeó fuerte con 90 incidentes, entre incendios, árboles caídos y cortes eléctricos

El fenómeno se hizo presente durante el jueves en toda Mendoza, abarcando a sectores del llano durante la tarde.

Alerta renovado: el Zonda podría volver a soplar en el Gran Mendoza desde esta noche
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El paso del viento Zonda este jueves provocó múltiples complicaciones en distintos departamentos de Mendoza, con un total de 90 novedades reportadas por Defensa Civil. Dejó a su paso árboles caídos, incendios forestales y daños en el tendido eléctrico.

Lavalle fue el departamento más afectado, con 17 incidentes que incluyeron la caída de 11 árboles y seis focos de incendio en zona rural, detalló Defensa Civil.

Le siguió Las Heras, con 13 novedades, de las cuales siete correspondieron a incendios y seis a árboles caídos. Maipú también registró 13 casos, entre los que se destacan ocho caídas de árboles y cinco problemas en transformadores y cableado eléctrico.

Guaymallén sumó 11 episodios (siete árboles caídos y cuatro cortes eléctricos), mientras que Santa Rosa, en la zona Este, notificó 10 novedades por partes iguales entre incendios y árboles derribados.

En Junín, en tanto, se reportaron ocho incidentes, con problemas combinados en el sistema eléctrico, incendios y caída de árboles.

Otros departamentos también se vieron afectados: Godoy Cruz con cinco casos, Luján con desprendimientos de piedras en la ruta provincial 82 y cuatro situaciones de riesgo, San Rafael con cuatro incendios forestales, y Capital con un árbol caído.

General Alvear y San Martín completaron el relevamiento con dos incidentes cada uno.

Defensa Civil provincial informó que no hubo víctimas ni evacuados, aunque se mantiene un monitoreo constante.

Personal municipal y bomberos voluntarios trabajaron desde la madrugada en la remoción de árboles, el control de incendios y la reposición del servicio eléctrico en las zonas afectadas.

