El Zonda golpeó fuerte con 90 incidentes, entre incendios, árboles caídos y cortes eléctricos

El paso del viento Zonda este jueves provocó múltiples complicaciones en distintos departamentos de Mendoza, con un total de 90 novedades reportadas por Defensa Civil . Dejó a su paso árboles caídos, incendios forestales y daños en el tendido eléctrico.

Se prendieron fuego varias cabañas y quinchos en Maipú: daños totales

Ingresó el frente frío en Mendoza: de cuánto será la temperatura máxima

Lavalle fue el departamento más afectado , con 17 incidentes que incluyeron la caída de 11 árboles y seis focos de incendio en zona rural, detalló Defensa Civil.

Le siguió Las Heras , con 13 novedades , de las cuales siete correspondieron a incendios y seis a árboles caídos. Maipú también registró 13 casos , entre los que se destacan ocho caídas de árboles y cinco problemas en transformadores y cableado eléctrico.

Guaymallén sumó 11 episodios (siete árboles caídos y cuatro cortes eléctricos), mientras que Santa Rosa , en la zona Este, notificó 10 novedades por partes iguales entre incendios y árboles derribados.

En Junín , en tanto, se reportaron ocho incidentes, con problemas combinados en el sistema eléctrico, incendios y caída de árboles.

Otros departamentos también se vieron afectados: Godoy Cruz con cinco casos, Luján con desprendimientos de piedras en la ruta provincial 82 y cuatro situaciones de riesgo, San Rafael con cuatro incendios forestales, y Capital con un árbol caído.

General Alvear y San Martín completaron el relevamiento con dos incidentes cada uno.

Defensa Civil provincial informó que no hubo víctimas ni evacuados, aunque se mantiene un monitoreo constante.

Personal municipal y bomberos voluntarios trabajaron desde la madrugada en la remoción de árboles, el control de incendios y la reposición del servicio eléctrico en las zonas afectadas.