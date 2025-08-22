22 de agosto de 2025 - 07:49

Ingresó el frente frío en Mendoza: de cuánto será la temperatura máxima

Tras el viento Zonda, se instaló una masa de aire del sur. Las ráfagas podrían llegar a los 35 km/h.

Redacción Sociedad

Después del paso del viento Zonda, ingresó un frente frío en Mendoza, con vientos moderados del sur, que se mantendrá hasta el sábado, aunque con buena presencia de sol. En Alta Montaña continúan las intensas nevadas, mientras el paso Cristo Redentor sigue cerrado.

"Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas de intensidad moderada en cordillera. Ingreso de frente frío", señala para este viernes el pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas. Los vientos del sur tendrán velocidades de hasta 35 km/h. Tras una mínima de 8°C, la máxima llegará apenas a los 14°C.

En el sur provincial habrá viento Zonda débil que aumentará su intensidad desde el mediodía, extendiéndose hacia San Rafael entre las 16 y 17. El viento rotará al sur y se calmará hacia la medianoche.

Así estará el tiempo el fin de semana

Para el sábado se espera "nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 5°C, mientras que la máxima rondará los 15°C.

En cuanto al domingo, el pronóstico anticipa la vuelta de las heladas, pero una tarde muy agradable, con mínima de 3°C y máxima de 19°C: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales".

