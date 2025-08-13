Nublado y con frío en Mendoza: la máxima y la mínima para este jueves

Tras el ingreso de un frente frío este miércoles, la temperatura se mantendrá baja este jueves en Mendoza. Por la mañana, la mínima rondará los 0°C, por lo que se recomienda abrigarse antes de salir de casa. Por la tarde, el cielo estará parcialmente cubierto y no se verá el sol.
Tiempo para este jueves
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica que este jueves 14 de agosto estará “algo nublado” con poco cambio de la temperatura. La máxima caerá hasta los 16°C, mientras que la mínima será de 4°C, con vientos del sector sur rotando al noreste.
Viernes: aún más bajará la temperatura
El viernes 15 de agosto la temperatura seguirá en caída. Será una jornada mayormente nublada con descenso de la temperatura. Se espera una máxima de 14°C y una mínima de 2°C, con vientos leves del sector sur.