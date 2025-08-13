Nublado y con frío en Mendoza: la máxima y la mínima para este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 4°C para mañana en Mendoza. El viernes bajará aún más la máxima.

Nublado y fresco: este es el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza.

Tras el ingreso de un frente frío este miércoles, la temperatura se mantendrá baja este jueves en Mendoza. Por la mañana, la mínima rondará los 0°C, por lo que se recomienda abrigarse antes de salir de casa. Por la tarde, el cielo estará parcialmente cubierto y no se verá el sol.

Tiempo para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica que este jueves 14 de agosto estará “algo nublado” con poco cambio de la temperatura. La máxima caerá hasta los 16°C, mientras que la mínima será de 4°C, con vientos del sector sur rotando al noreste.