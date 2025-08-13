13 de agosto de 2025 - 21:46

Nublado y con frío en Mendoza: la máxima y la mínima para este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 4°C para mañana en Mendoza. El viernes bajará aún más la máxima.

Nublado y fresco: este es el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza.

Nublado y fresco: este es el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras el ingreso de un frente frío este miércoles, la temperatura se mantendrá baja este jueves en Mendoza. Por la mañana, la mínima rondará los 0°C, por lo que se recomienda abrigarse antes de salir de casa. Por la tarde, el cielo estará parcialmente cubierto y no se verá el sol.

Leé además

en aconcagua radio, petroka y la biyuya continua: humor patagonico para toda la familia

En Aconcagua Radio, Petroka y "La Biyuya continúa": humor patagónico para toda la familia

Por Redacción
La nota publicada por Los Andes en 1985

Restos hallados en la casa de Cerati: un caso similar en Mendoza lleva 40 años sin resolverse

Por Enrique Pfaab

Tiempo para este jueves

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica que este jueves 14 de agosto estará “algo nublado” con poco cambio de la temperatura. La máxima caerá hasta los 16°C, mientras que la mínima será de 4°C, con vientos del sector sur rotando al noreste.

Viernes: aún más bajará la temperatura

El viernes 15 de agosto la temperatura seguirá en caída. Será una jornada mayormente nublada con descenso de la temperatura. Se espera una máxima de 14°C y una mínima de 2°C, con vientos leves del sector sur.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En julio subieron tanto la Canasta Básica Total como la Alimentaria: cuánto necesitó una familia mendocina para no ser pobre

Cuánto necesitó una familia mendocina para no ser pobre en julio

Por Redacción Economía
La inflación en Mendoza fue del 1,9% en julio, lo que marca una aceleración mensual

La inflación en Mendoza fue del 1,9% en julio y acumula una suba de 15,3% en 2025

Por Sandra Conte
Maratón CONIN, una opción para visitar los principales atractivos de Mendoza y ayudar a los más necesitados. Foto: gentileza CONIN

Maratón CONIN, una opción para visitar los principales atractivos de Mendoza y ayudar a los más necesitados

Por Redacción Sociedad
El secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, junto al juez de la Corte, José Valerio, y el subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo DAgostino.

Justicia Federal: qué dice el Gobierno de Milei sobre el sucesor de Bento y otros cargos vacantes en Mendoza

Por Martín Fernández Russo