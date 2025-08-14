Esta es la temperatura máxima que se espera para este jueves en Mendoza

Los detalles del pronóstico del tiempo para hoy. ¿Sube o baja la temperatura?

Se viene una seguidilla de días agradables en Mendoza, aunque aún con mañanas frías.

Para este jueves, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo: "Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste". Tras una mínima de 4°C, la máxima llegará a los 16°C.

En cuanto al viernes, se espera una jornada más fresca con probabilidad de lluvias. "Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur", señala el reporte para mañana, con una mínima de 2°C y una máxima de 14°C.

Desde las 18, además, existe la probabilidad de precipitaciones en Malargüe, Valle de Uco y Gran Mendoza, extendiéndose durante la noche hacia zona sur y noreste.