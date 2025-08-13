13 de agosto de 2025 - 08:11

Ingresó el frente frío en Mendoza: de cuánto será la máxima este miércoles

El día empezó nublado y gris. La máxima se había acercado ayer a los 25°C por efecto Zonda.

Vista aérea de la Ciudad de Mendoza - Archivo / Los Andes

Vista aérea de la Ciudad de Mendoza - Archivo / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

El frío se hará sentir en Mendoza este miércoles tras jornadas agradables.

Vuelve el frío este miércoles en Mendoza con precipitaciones: a cuánto llegará la máxima

Por Redacción Sociedad
Foto archivo / Los Andes

Nueva alerta hoy por Zonda en Mendoza y hasta 26°C: a qué zonas afecta

Por Redacción Sociedad

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en el sur provincial durante la madrugada. Parcial nublado en cordillera. Ingreso de frente frío". Será un día con poca amplitud térmica: mínima de 11°C y máxima de 17°C.

Para el jueves, el reporte meteorológico señala: "Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste". La mínima será de 4°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C.

En cuanto al viernes, se espera un día "mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur". La mínima rondará los 2°C, mientras que la máxima estará cercana a los 14°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sigue el buen tiempo en Mendoza.

Alerta por Zonda y "calorcito" este martes en Mendoza, pero no por mucho: cuándo vuelve el frío

Por Redacción Sociedad
Foto archivo / Los Andes

Alerta por viento Zonda en Mendoza: a qué zonas afecta

Por Redacción Sociedad
Día soleado en Mendoza. Foto: Orlando Pelichotti

Sube la temperatura Mendoza y se espera un día soleado: de cuánto será la máxima

Por Redacción Sociedad
El pronóstico extendido para Mendoza.

El tiempo en Mendoza: hoy nublado, fin de semana "primaveral" y luego Zonda

Por Redacción Sociedad