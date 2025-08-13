Ingresó el frente frío en Mendoza: de cuánto será la máxima este miércoles

El día empezó nublado y gris. La máxima se había acercado ayer a los 25°C por efecto Zonda.

Vista aérea de la Ciudad de Mendoza - Archivo / Los Andes

Tras el viento Zonda en el sur y en la precordillera, llegó este miércoles el frente frío desde la madrugada en el Gran Mendoza y provocó un amanecer gris.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en el sur provincial durante la madrugada. Parcial nublado en cordillera. Ingreso de frente frío". Será un día con poca amplitud térmica: mínima de 11°C y máxima de 17°C.

Para el jueves, el reporte meteorológico señala: "Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste". La mínima será de 4°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C.