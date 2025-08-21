El Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado este viernes: ¿cuándo podría darse la reapertura?

Mediante un comunicado de prensa advirtieron del cierre preventivo en ambos sentidos. "Continúa el frente de inestabilidad", justificaron.

Desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras detallaron el estado de transitabilidad del Paso Internacional Cristo Redentor. "Permanecerá CERRADO preventivamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículos", señalaron para este viernes.

La medida se tomó en base a los informes climáticos. Los mismos anuncian que "continúa el frente de inestabilidad con nevadas en la alta montaña, que afectarán las condiciones de seguridad del tránsito".

Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras Al respecto, Vialidad Nacional trabaja en faena de despeje y ensanche de banquinas en los sectores más comprometidos. En ese marco, las autoridades puntualizaron en consultar el estado del Paso antes de programar el viaje, con el objetivo de evitar inconvenientes.