El avance del cambio de huso horario agitó el debate y las redes estallaron: todos contra Mendoza

Diputados aprobó el cambio de huso horario impulsado por el mendocino Julio Cobos. El proyecto desató una avalancha de críticas y burlas en redes contra la provincia.

El enojo de usuarios de todo el país apuntaron directamente contra Mendoza por ser la provincia que impulsó el proyecto con respecto al cambio de huso horario.

En la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó con 151 votos afirmativos, 66 negativos y 8 abstenciones el proyecto para modificar el huso horario de Argentina. La iniciativa, impulsada por el mendocino Julio Cobos, propone que durante el invierno el país adopte el huso UTC -4, en lugar del actual UTC -3, con el objetivo de ahorrar energía, mejorar la adaptación al horario solar y alinear la hora oficial con la geografía real del país.

El proyecto también establece que en verano se podrá volver al UTC -3, en un esquema similar al horario de verano que aplican varios países del mundo. Ahora, la medida deberá ser tratada en el Senado.

El debate en redes La medida generó diversas reacciones entre los usuarios, muchos de los cuales cuestionaron la lógica de mantener a todo el país bajo el mismo huso horario y apuntaron directamente contra Mendoza como “responsable” del cambio.

Algunos señalaron que el huso horario actual es correcto según la inclinación de la Tierra, pero criticaron que las autoridades parecieran ignorar que en ciertos pueblos de Mendoza amanece varios minutos más tarde que en Buenos Aires. Otros consideraron que el cambio es insuficiente y reclamaron que el país se fragmentara por regiones, de modo que el oeste quede ajustado a su propia hora solar.

Embed Propongo una solución diplomática para solucionar el diferendo del huso horario: Vender Mendoza con toda su población incluída — Ierrepe (@i_errepe) August 21, 2025 Entre los comentarios que circularon en las redes, hubo quienes lamentaron lo que consideraron un capricho político, otros bromearon y algunos se mostraron cansados de la centralización porteña.