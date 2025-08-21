21 de agosto de 2025 - 19:21

El avance del cambio de huso horario agitó el debate y las redes estallaron: todos contra Mendoza

Diputados aprobó el cambio de huso horario impulsado por el mendocino Julio Cobos. El proyecto desató una avalancha de críticas y burlas en redes contra la provincia.

El enojo de usuarios de todo el país apuntaron directamente contra Mendoza por ser la provincia que impulsó el proyecto con respecto al cambio de huso horario.&nbsp;

El enojo de usuarios de todo el país apuntaron directamente contra Mendoza por ser la provincia que impulsó el proyecto con respecto al cambio de huso horario. 

En la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó con 151 votos afirmativos, 66 negativos y 8 abstenciones el proyecto para modificar el huso horario de Argentina. La iniciativa, impulsada por el mendocino Julio Cobos, propone que durante el invierno el país adopte el huso UTC -4, en lugar del actual UTC -3, con el objetivo de ahorrar energía, mejorar la adaptación al horario solar y alinear la hora oficial con la geografía real del país.

El proyecto también establece que en verano se podrá volver al UTC -3, en un esquema similar al horario de verano que aplican varios países del mundo. Ahora, la medida deberá ser tratada en el Senado.

El debate en redes

La medida generó diversas reacciones entre los usuarios, muchos de los cuales cuestionaron la lógica de mantener a todo el país bajo el mismo huso horario y apuntaron directamente contra Mendoza como “responsable” del cambio.

Algunos señalaron que el huso horario actual es correcto según la inclinación de la Tierra, pero criticaron que las autoridades parecieran ignorar que en ciertos pueblos de Mendoza amanece varios minutos más tarde que en Buenos Aires. Otros consideraron que el cambio es insuficiente y reclamaron que el país se fragmentara por regiones, de modo que el oeste quede ajustado a su propia hora solar.

Entre los comentarios que circularon en las redes, hubo quienes lamentaron lo que consideraron un capricho político, otros bromearon y algunos se mostraron cansados de la centralización porteña.

Un usuario opinó que “arruinaron el huso horario por el capricho de un político de Mendoza, la fiesta de la democracia”, mientras que otro sostuvo que “es ilógico que Puerto Iguazú y Mendoza estén en el mismo huso horario; era tan simple como cambiarlo solo para Cuyo, pero ni eso hacen bien”.

La discusión sigue activa en las redes, mezclando críticas, ironías y memes, y dejando claro que la cuestión del huso horario se ha converdido en centro de debate en toda Argentina.

Mendoza, en el centro de la polémica

Lo que quedó claro tras la votación es que Mendoza se transformó en el blanco de las críticas, en un fenómeno que en redes parecíera ser “todos contra Mendoza”.

Mientras el Senado se prepara para discutir el proyecto, en la red social X la provincia es acusada de haber arrastrado a todo el país a un nuevo horario.

