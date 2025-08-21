Guiño de Alfredo Cornejo para el cambio de huso horario que avanzó en el Congreso: "Es el que corresponde"

La iniciativa propone que el país se rija por el huso horario -4 durante el período invernal, en lugar del actual -3. La votación se cerró con 151 votos afirmativos, 66 negativos y 8 abstenciones , y el texto fue girado al Senado para su tratamiento.

Según Cobos, existe un desfasaje significativo entre la hora oficial y la hora solar real, lo que genera diversos inconvenientes, entre ellos un mayor consumo eléctrico. El proyecto establece además que el Poder Ejecutivo pueda disponer el regreso al huso horario -3 durante el verano, lo que permitiría mantener un esquema similar al del “horario de verano” aplicado en otros países.

Cornejo compartió su opinión sobre esta propuesta, durante la presentación de candidatos del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza , realizada en el Club Andes Talleres esta mañana.

En principio el gobernador comparó el posible cambio que habrá en la rutina de los mendocinos, de forma similar a la implementación del sistema Mendotran en el año 2019 . Es decir, sostuvo que habrá "protestas" pero pasado un período de adaptación, se pondrá en valor el cambio.

"Cuando cambiamos el sistema de transporte público y los recorridos fue un escándalo de proporciones bíblicas y hoy la valoración es muy alta. La lideró en su momento Natalio Mema", comentó Cornejo y dijo que hasta lo "llegaron a rodear" en una manifestación a la salida de una nota en Canal 9.

Luego de esa introducción, respaldó abiertamente la iniciativa: "Con el huso horario, yo estoy de acuerdo con el proyecto de Julio Cobos. Cuando fue gobernador Julio, también se trabajó ese cambio y hubo protestas de todo tipo".

"El huso horario que nos corresponde es el que propone el proyecto que obtuvo media sanción de Diputados anoche. Es el que nos corresponde para el ahorro de energía y favorece el descanso", sostuvo.

Y reiteró su advertencia con bromas mediante: "Ahora, van a ver protestas cuando lo cambien, si es que logra ser ley en el Senado. Van a haber protestas como sucedió con el transporte público y quizá no se la agarren con Cobos porque tiene una suerte también… siempre cae en el lugar indicado. Pero tiene razón Julio".