21 de agosto de 2025 - 11:32

Guiño de Alfredo Cornejo para el cambio de huso horario que avanzó en el Congreso: "Es el que corresponde"

El gobernador Alfredo Cornejo avaló la propuesta legislativa impulsada por el diputado nacional Julio Cobos para cambiar el huso horario.

image
El gobernador Alfredo Cornejo se refirió al cambio de huso horario en conferencia de prensa

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió al cambio de huso horario en conferencia de prensa

Foto:

Captura YouTube
Los Andes | Jorge Yori
Por Jorge Yori

Leé además

Diputados dio media sanción al proyecto de Julio Cobos que impulsa el cambio de uso de horario en el país

Diputados aprobó el cambió de huso horario para Argentina: cómo quedaría y que busca la medida

Por Jorge Yori
Con el protagonismo de Luis Petri y Alfredo Cornejo, la alianza La Libertad Avanza más Cambia Mendoza presenta sus candidatos. Foto: captura de pantalla de la transmisión de la UCR.

Luis Petri en modo candidato: "No les importan los jubilados, quieren hacer caer a este gobierno"

Por Redacción Política

La iniciativa propone que el país se rija por el huso horario -4 durante el período invernal, en lugar del actual -3. La votación se cerró con 151 votos afirmativos, 66 negativos y 8 abstenciones, y el texto fue girado al Senado para su tratamiento.

Según Cobos, existe un desfasaje significativo entre la hora oficial y la hora solar real, lo que genera diversos inconvenientes, entre ellos un mayor consumo eléctrico. El proyecto establece además que el Poder Ejecutivo pueda disponer el regreso al huso horario -3 durante el verano, lo que permitiría mantener un esquema similar al del “horario de verano” aplicado en otros países.

Cornejo compartió su opinión sobre esta propuesta, durante la presentación de candidatos del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, realizada en el Club Andes Talleres esta mañana.

En principio el gobernador comparó el posible cambio que habrá en la rutina de los mendocinos, de forma similar a la implementación del sistema Mendotran en el año 2019. Es decir, sostuvo que habrá "protestas" pero pasado un período de adaptación, se pondrá en valor el cambio.

"Cuando cambiamos el sistema de transporte público y los recorridos fue un escándalo de proporciones bíblicas y hoy la valoración es muy alta. La lideró en su momento Natalio Mema", comentó Cornejo y dijo que hasta lo "llegaron a rodear" en una manifestación a la salida de una nota en Canal 9.

Luego de esa introducción, respaldó abiertamente la iniciativa: "Con el huso horario, yo estoy de acuerdo con el proyecto de Julio Cobos. Cuando fue gobernador Julio, también se trabajó ese cambio y hubo protestas de todo tipo".

"El huso horario que nos corresponde es el que propone el proyecto que obtuvo media sanción de Diputados anoche. Es el que nos corresponde para el ahorro de energía y favorece el descanso", sostuvo.

Y reiteró su advertencia con bromas mediante: "Ahora, van a ver protestas cuando lo cambien, si es que logra ser ley en el Senado. Van a haber protestas como sucedió con el transporte público y quizá no se la agarren con Cobos porque tiene una suerte también… siempre cae en el lugar indicado. Pero tiene razón Julio".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alfredo Cornejo, el único orador en un encuentro en Buenos Aires con los principales empresarios petroleros del país.

Cornejo en el Club del Petróleo: "Queremos recuperar la producción y atraer capital privado a Mendoza"

Por Redacción Economía
Desde su implementación, en septiembre del año pasado, más de 600 profesionales sanitarios ya pasaron al nuevo régimen y existen alrededor de 400 solicitudes en espera, precisaron fuentes oficiales.

El Gobierno provincial incorporó más médicos al nuevo régimen de Salud: cuántos se sumaron en el último año

Por Redacción Política
El gobernador Alfredo Cornejo se refirió al salto que protagonizó Luis Petri, desde la UCR hacia La Libertad Avanza para asumir su candidatura a diputado nacional. 

Qué dijo Alfredo Cornejo sobre la inesperada salida de Luis Petri de la UCR

Por Redacción Política
El Gobierno en modo marketplace: Cornejo habilitó las compras digitales para el Estado mendocino

El Gobierno en modo "marketplace": Cornejo habilitó las compras digitales para el Estado mendocino

Por Redacción Política