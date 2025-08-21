21 de agosto de 2025 - 20:31

¿Sigue el Zonda? Así estará el tiempo este viernes en Mendoza tras las ráfagas y el calor

Tras una jornada de viento Zonda que afectó a casi toda la provincia, llega un frente frío para el viernes que hará bajar la temperatura. Cuál es el pronóstico para los próximos días.

Tras ráfagas de viento intenso, la provincia enfrenta descenso de temperatura y nevadas en cordillera.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras el viento Zonda que se sintió en casi toda la provincia durante este jueves, se espera para el viernes el ingreso de un frente frío con viento sur desde la madrugada, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura. Se prevé un día parcialmente nublado, con precipitaciones aisladas y nevadas de intensidad moderada en cordillera.

La máxima este viernes llegará a 14°C y la mínima a 8°C.

La bajada de temperatura viene después de una tarde donde el viento Zonda se sintió en varios sectores de Mendoza, con ráfagas que tuvieron distinta intensidad en cada departamento provincial. Incluso, la Dirección General de Escuelas (DGE) decidió suspender las clases vespertinas y nocturnas en Lavalle, Luján de Cuyo y Santa Rosa.

Pronóstico extendido en Mendoza

Para el sábado está prevista una jornada más estable y agradable, con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. La máxima será de 15°C y la mínima de 5°C.

El domingo llegará con tiempo mayormente despejado y marcado ascenso de la temperatura. Se anticipan heladas parciales durante la mañana. La máxima alcanzará los 19°C y la mínima será de 3°C.

