El Zonda ya se siente en el Gran Mendoza y suspendieron las clases en tres departamentos

Durante la tarde de este jueves 21 de agosto el viento zonda comenzó a bajar y sentirse en varios sectores de Mendoza ante una alerta amarilla vigente , con ráfagas que pueden superar los 45 km/h de manera puntual.

Debido a los pronósticos meteorológicos, la Dirección General de Escuelas (DGE) determinó la suspensión de clases en los turnos vespertinos y noche en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en los departamentos de Lavalle, Luján de Cuyo y Santa Rosa.

En videos ya se puede observar cómo este fenómeno afecta a la zona del aeropuerto internacional El Plumerillo, en Las Heras.

La provincia se encuentra bajo alerta amarilla por este fenómeno, que podría registrar ráfagas superiores a los 45 km/h en distintos puntos del llano del Gran Mendoza durante la tarde y que también podría prolongarse hasta las primeras horas de la noche.

El Zonda comienza a sentirse en Mendoza El viento Zonda comenzó a hacerse sentir con fuerza este jueves en Mendoza y ya afecta a la zona del aeropuerto internacional El Plumerillo, en Las Heras. La provincia se encuentra bajo alerta amarilla por este fenómeno, que podría… pic.twitter.com/3kLJXFuqSE

Desde Defensa Civil advirtieron que el Zonda puede provocar “reducción de la visibilidad y un aumento repentino de la temperatura”, por lo que recomendaron a la población tomar medidas de precaución.

El pronóstico oficial anticipa “nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento Zonda en precordillera y en el llano de intensidad moderada a fuerte durante la tarde”, con una máxima estimada en 25°C.

En tanto, en Alta Montaña el paso Cristo Redentor permanece cerrado debido a intensas nevadas, situación que podría extenderse hasta el viernes.

El viernes entrará el frente frío en Mendoza

Después del Zonda, como ocurre siempre, ingresará un viento sur intenso en toda la provincia. Será cerca de la medianoche en zona sur, alcanzando el norte, este y Gran Mendoza hacia las 2 y 3 de la madrugada del viernes.

Mañana, la máxima apenas será de 12°C. Hay probabilidad de precipitaciones aisladas.

Habrá continuidad de mal tiempo en Alta Montaña hasta la medianoche del viernes o la madrugada del sábado.