21 de agosto de 2025 - 18:37

El Zonda ya se siente en el Gran Mendoza y suspendieron las clases en tres departamentos

El fenómeno molesta en todo el territorio, abarcando a sectores del llano durante esta tarde y podría extenderse hasta la noche.

Alerta renovado: el Zonda podría volver a soplar en el Gran Mendoza desde esta noche
Alerta renovado: el Zonda podría volver a soplar en el Gran Mendoza desde esta noche

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Durante la tarde de este jueves 21 de agosto el viento zonda comenzó a bajar y sentirse en varios sectores de Mendoza ante una alerta amarilla vigente, con ráfagas que pueden superar los 45 km/h de manera puntual.

Leé además

Efecto Zonda: suspenden las clases del turno vespertino y noche en Lavalle

Por las fuertes ráfagas de viento Zonda, suspendieron las clases presenciales en Lavalle, Luján y Santa Rosa

Por Redacción Sociedad
Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza.

Advertencia por viento Zonda "fuerte" este jueves en Mendoza: a qué hora llegaría al llano

Por Redacción Sociedad

Debido a los pronósticos meteorológicos, la Dirección General de Escuelas (DGE) determinó la suspensión de clases en los turnos vespertinos y noche en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en los departamentos de Lavalle, Luján de Cuyo y Santa Rosa.

En videos ya se puede observar cómo este fenómeno afecta a la zona del aeropuerto internacional El Plumerillo, en Las Heras.

Embed

La provincia se encuentra bajo alerta amarilla por este fenómeno, que podría registrar ráfagas superiores a los 45 km/h en distintos puntos del llano del Gran Mendoza durante la tarde y que también podría prolongarse hasta las primeras horas de la noche.

Desde Defensa Civil advirtieron que el Zonda puede provocar “reducción de la visibilidad y un aumento repentino de la temperatura”, por lo que recomendaron a la población tomar medidas de precaución.

Alerta amarilla por zonda y nevadas
Alerta amarilla por zonda y nevadas

Alerta amarilla por zonda y nevadas

El pronóstico oficial anticipa “nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento Zonda en precordillera y en el llano de intensidad moderada a fuerte durante la tarde”, con una máxima estimada en 25°C.

En tanto, en Alta Montaña el paso Cristo Redentor permanece cerrado debido a intensas nevadas, situación que podría extenderse hasta el viernes.

El viernes entrará el frente frío en Mendoza

Después del Zonda, como ocurre siempre, ingresará un viento sur intenso en toda la provincia. Será cerca de la medianoche en zona sur, alcanzando el norte, este y Gran Mendoza hacia las 2 y 3 de la madrugada del viernes.

Mañana, la máxima apenas será de 12°C. Hay probabilidad de precipitaciones aisladas.

Habrá continuidad de mal tiempo en Alta Montaña hasta la medianoche del viernes o la madrugada del sábado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta por viento zonda este jueves en Mendoza

Alerta por viento Zonda este jueves en Mendoza: a qué zonas afectará y a cuánto llegará la máxima

Por Redacción Sociedad
Amanecer en la Ciudad de Mendoza. Foto archivo / Los Andes

Último día antes de que baje el Zonda: así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Mendoza recibe el año con un día nublado y más de 30 grados de máxima

Tiempo estable en Mendoza antes del ingreso de viento Zonda: la máxima para este miércoles

Por Redacción Sociedad
Foto: Archivo Los Andes

Tras las lluvias, alerta por Zonda y ascenso de la temperatura: así estará el tiempo en Mendoza

Por Redacción Sociedad