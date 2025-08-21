21 de agosto de 2025 - 10:53

Así está la Alta Montaña tras el temporal: medio metro de nieve acumulada y tránsito habilitado hasta Uspallata

La zona de Alta Montaña del lado argentino se encuentra bajo un intenso temporal de nieve que se extenderá, según lo previsto, hasta el viernes a las 22. Paso Cristo Redentor, cerrado.

Las autoridades de Vialidad Nacional informaron que, por el momento, el tránsito solo se encuentra habilitado hasta Uspallata, mientras que el paso internacional Cristo Redentor permanece cerrado.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La zona de Alta Montaña del lado argentino se encuentra bajo un intenso temporal de nieve que se extenderá, según lo previsto, hasta el viernes a las 22.

Desde Punta de Vacas hasta Las Cuevas ya se registran alrededor de 50 centímetros de acumulación nívea, lo que complica la circulación vehicular y obliga a extremar las precauciones.

Las autoridades de Vialidad Nacional informaron que, por el momento, el tránsito solo se encuentra habilitado hasta Uspallata, mientras que el paso internacional Cristo Redentor permanece cerrado.

image

Pronostico extendido para Mendoza

Pronóstico: Zonda en Mendoza, intensas nevadas en Alta Montaña y descenso de la temperatura

El Servicio Meteorológico provincial informó que este jueves 21 de agosto Mendoza se verá afectada por viento Zonda en distintas zonas, además de un fuerte temporal en alta montaña con acumulación superior a los 50 centímetros de nieve.

Jueves 21 de agosto

  • Viento: El Zonda comenzará entre las 06:00 y 07:00 en la precordillera sur, extendiéndose hacia Malargüe y Uspallata hacia el mediodía. Desde las 14:00 se intensificará en el Valle de Uco y llegará al Gran Mendoza y Este provincial cerca de las 17:00, prolongándose hasta la noche. En Malargüe las ráfagas podrían alcanzar los 45 km/h. Cerca de la medianoche ingresará viento sur, alcanzando todo el llano hacia la madrugada del viernes.

  • Nubosidad y precipitaciones: Cielo nublado en el Valle de Uco y oeste del Gran Mendoza, con probabilidad de lluvias. En Malargüe, posibilidad de lluvias desde las 16:00.

  • Alta montaña: Mal tiempo durante toda la jornada, con fuertes nevadas que dejarán más de 50 cm de acumulación nueva, especialmente en la zona sur.

  • Temperaturas: Máxima de 21°C en promedio. Mínimas: 0°C en Malargüe y sur del Valle de Uco; 4°C en el sur provincial; 5°C en norte y este.

Viernes 22 de agosto

  • Viento: Persistirá ventoso hasta las 20:00 en gran parte de la provincia. En Malargüe continuará el Zonda desde la mañana, con ráfagas de 50 km/h, extendiéndose a San Rafael hacia la tarde-noche antes de rotar al sur.

  • Nubosidad y precipitaciones: Amanecerá nublado en el sur, seminublado en el resto de la provincia. Posibilidad de lluvias en el oeste del Valle de Uco y Gran Mendoza durante la tarde.

  • Alta montaña: Continuará el mal tiempo con nevadas, mejorando recién hacia la madrugada del sábado.

  • Temperaturas: Máxima de 12°C en promedio. Mínimas: 1°C en Malargüe y Valle de Uco; 4°C en el sur; 5°C en norte y este.

Anticipo sábado 23 de agosto

Se prevé una mejora notable en las condiciones: cielo despejado en todo el llano, aunque con heladas generales en el sur y Valle de Uco, y parciales en el norte y este. La máxima promedio rondará los 12-13°C.

