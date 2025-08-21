Así está la Alta Montaña tras el temporal: medio metro de nieve acumulada y tránsito habilitado hasta Uspallata

La zona de Alta Montaña del lado argentino se encuentra bajo un intenso temporal de nieve que se extenderá, según lo previsto, hasta el viernes a las 22. Paso Cristo Redentor, cerrado.

Las autoridades de Vialidad Nacional informaron que, por el momento, el tránsito solo se encuentra habilitado hasta Uspallata , mientras que el paso internacional Cristo Redentor permanece cerrado.

Desde Punta de Vacas hasta Las Cuevas ya se registran alrededor de 50 centímetros de acumulación nívea, lo que complica la circulación vehicular y obliga a extremar las precauciones.

Se recomienda a quienes circulen por la zona hacerlo con portación obligatoria de cadenas, llevar abrigo, alimentos y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Vialidad.

