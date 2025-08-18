¿Siguen las lluvias? Así es el pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica para este martes 19 de agosto “nubosidad en disminución” con ascenso de la temperatura. La máxima subirá hasta los 20°C , mientras que la mínima será de 6°C , con vientos moderados del sector sur. En la Cordillera anuncian inestabilidad.

Miércoles: nevadas en Cordillera

El miércoles 20 de agosto la temperatura continuará similar. Será una jornada algo nublada con poco cambio de la temperatura. Se espera una máxima de 19°C y una mínima de 7°C, con vientos moderados del noreste. El pronóstico meteorológico indica nevadas en la Cordillera, por lo que se recomienda estar atentos al sitio oficial del Paso Cristo Redentor antes de iniciar un viaje.