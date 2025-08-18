18 de agosto de 2025 - 21:25

¿Siguen las lluvias? Así es el pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza

La Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 6°C para mañana en Mendoza y subirá la máxima. El miércoles se mantendrán las condiciones, pero desmejorará en la Cordillera.

El pronóstico para este martes en Mendoza.

El pronóstico para este martes en Mendoza.

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

emprendedores de mendoza mano a mano con franquicias rentables

Emprendedores de Mendoza mano a mano con franquicias rentables

Por Redacción
ANMAT alerta sobre unidades de tomate triturado Marolio.

Anmat recomienda no consumir un tomate triturado elaborado en Mendoza: las razones y cómo detectarlo

Por Redacción Sociedad

Cómo estará el tiempo este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica para este martes 19 de agosto “nubosidad en disminución” con ascenso de la temperatura. La máxima subirá hasta los 20°C, mientras que la mínima será de 6°C, con vientos moderados del sector sur. En la Cordillera anuncian inestabilidad.

Miércoles: nevadas en Cordillera

El miércoles 20 de agosto la temperatura continuará similar. Será una jornada algo nublada con poco cambio de la temperatura. Se espera una máxima de 19°C y una mínima de 7°C, con vientos moderados del noreste. El pronóstico meteorológico indica nevadas en la Cordillera, por lo que se recomienda estar atentos al sitio oficial del Paso Cristo Redentor antes de iniciar un viaje.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta en Mendoza tras la fuga tres presos peligrosos de Chile: qué advierte Gendarmería Nacional

Alerta en Mendoza tras la fuga tres presos peligrosos de Chile: qué advierte Gendarmería Nacional

Por Redacción Sociedad
Cinco pitbulls atacaron a un prestigioso neurocirujano mientras entrenaba: Gracias a la ayuda puedo contarlo. Foto: Los Andes

Cinco pitbulls atacaron a un prestigioso neurocirujano mientras entrenaba: "Gracias a la ayuda puedo contarlo"

Por Ignacio de la Rosa
mendoza presento enlace 2.0, la plataforma gratuita de capacitacion para empleo y desarrollo local

Mendoza presentó Enlace 2.0, la plataforma gratuita de capacitación para empleo y desarrollo local

Por María Jesús Abril
Cada día, hay unos 34.000 pasajes que no se pagan en el transporte público de Mendoza.

Hay 34.000 pasajes por día que no se pagan en el transporte público de Mendoza: cuál es el impacto

Por Verónica De Vita