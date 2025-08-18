Mendoza presentó Enlace 2.0, la plataforma gratuita de capacitación para empleo y desarrollo local

El Ministerio de Producción de Mendoza lanzó Enlace 2.0 , una plataforma educativa virtual y gratuita que busca potenciar las habilidades de los mendocinos en distintas áreas productivas y tecnológicas. El proyecto se concretó gracias a una licitación pública que permitió asociar al Estado con InterBrain , empresa del Polo TIC Mendoza, consolidando un espacio que acerca la tecnología y el conocimiento a todos los mendocinos.

La propuesta incluye cursos autogestionados, certificados oficiales y recursos interactivos , diseñados para mejorar la empleabilidad y el desarrollo económico de la provincia. “La idea es que cada persona pueda aprender a su ritmo, en el momento que elija y con acceso a herramientas digitales innovadoras”, señalaron desde la cartera productiva.

El acceso a Enlace 2.0 es completamente libre. Basta con ingresar a la página oficial del Ministerio de Producción de Mendoza, explorar el catálogo y comenzar el curso deseado sin necesidad de inscripción previa. La única condición es ser mayor de 18 años y contar con conexión a internet. Para quienes no dispongan de ella, se habilitaron puntos de conectividad gratuita en diferentes localidades de la provincia.

Formación con impacto local

Desde el Ministerio remarcaron que el objetivo de Enlace 2.0 es ofrecer formación gratuita, flexible y de calidad para todos los mendocinos, apostando al talento local como motor del crecimiento productivo.

“Queremos que más personas tengan la posibilidad de adquirir competencias clave, mejorar su empleabilidad y así contribuir al desarrollo de la provincia”, destacaron.Para conocer el catálogo completo de cursos y comenzar a capacitarse, se debe ingresar al sitio oficial del Ministerio de Producción de Mendoza: www.mendoza.gov.ar/economia/