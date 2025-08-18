18 de agosto de 2025 - 17:35

Mendoza presentó Enlace 2.0, la plataforma gratuita de capacitación para empleo y desarrollo local

El Ministerio de Producción presentó una versión renovada del Entorno de Capacitación Enlace, con cursos virtuales gratuitos y certificados oficiales.

Aulas Virtuales del Ministerio de Producción

Los Andes | María Jesús Abril
Por María Jesús Abril

El Ministerio de Producción de Mendoza lanzó Enlace 2.0, una plataforma educativa virtual y gratuita que busca potenciar las habilidades de los mendocinos en distintas áreas productivas y tecnológicas. El proyecto se concretó gracias a una licitación pública que permitió asociar al Estado con InterBrain, empresa del Polo TIC Mendoza, consolidando un espacio que acerca la tecnología y el conocimiento a todos los mendocinos.

La propuesta incluye cursos autogestionados, certificados oficiales y recursos interactivos, diseñados para mejorar la empleabilidad y el desarrollo económico de la provincia. “La idea es que cada persona pueda aprender a su ritmo, en el momento que elija y con acceso a herramientas digitales innovadoras”, señalaron desde la cartera productiva.

¿Cómo funciona?

El acceso a Enlace 2.0 es completamente libre. Basta con ingresar a la página oficial del Ministerio de Producción de Mendoza, explorar el catálogo y comenzar el curso deseado sin necesidad de inscripción previa. La única condición es ser mayor de 18 años y contar con conexión a internet. Para quienes no dispongan de ella, se habilitaron puntos de conectividad gratuita en diferentes localidades de la provincia.

Los cursos disponibles

La oferta educativa de Enlace 2.0 incluye diez capacitaciones iniciales:

  • Alfabetización Digital: Una introducción completa al mundo digital, que abarca desde la creación de una cuenta de email y navegación por internet, hasta el uso de herramientas de ofimática como planillas, procesadores de texto y generadores de presentaciones. Incluye módulos sobre la ayuda en Windows 10, gestión de archivos, navegación con Google Chrome y creación y uso de Gmail.
  • Empleabilidad: Orientado a fortalecer habilidades blandas, confección de CV, búsqueda de empleo y técnicas para afrontar entrevistas laborales. Un curso fundamental para quienes desean potenciar su perfil profesional y mejorar sus oportunidades en el mercado laboral.
  • Aprendizaje en Trabajos Rurales: Enfocado en buenas prácticas agrícolas, manejo de agroquímicos, poda de vid y frutales, y uso de simuladores 3D para prácticas de poda. Ideal para quienes deseen insertarse en actividades rurales o mejorar sus conocimientos en agricultura sustentable.
  • Atención al Público: Capacita en buenas prácticas en atención al cliente en diferentes contextos, como supermercados y restaurantes, y en resolución de conflictos. Incluye recursos interactivos como simuladores para mejorar la experiencia de atención.
  • Operación de Cajas: Con conocimientos sobre buenas prácticas, aspectos financieros y operación segura de cajas registradoras, este curso prepara para desempeñarse en el sector comercial de manera responsable y eficiente.
  • Gestión de Depósitos: Capacita en gestión de inventarios, organización de almacenes, layout, métodos de control y simuladores para armado de pedidos, dirigido a quienes trabajan en logística y depósitos.
  • Operación de Drones para Tareas Agrícolas: Enseña identificación de componentes, normativas, aplicativos en agricultura y gestión de agroquímicos, con simuladores para dispositivos móviles que facilitan prácticas seguras y eficientes.
  • Gestión de Reuniones y Elaboración de Informes: Entrena en la planificación de reuniones, gestión del tiempo, elaboración de informes y el uso de herramientas digitales como Google Calendar, Trello, Evernote y más.
  • Marketing Digital: Aborda los conceptos básicos del marketing en entornos digitales, creación de campañas, uso de redes sociales y planificación estratégica, ideal para potenciar negocios y emprendimientos.
  • Operador de Tractores: Dirigido a quienes desean aprender sobre partes del tractor, mantenimiento preventivo, buenas prácticas de uso y manejo de equipos agrícolas, con simuladores y prácticas en campo.

Formación con impacto local

Desde el Ministerio remarcaron que el objetivo de Enlace 2.0 es ofrecer formación gratuita, flexible y de calidad para todos los mendocinos, apostando al talento local como motor del crecimiento productivo.

“Queremos que más personas tengan la posibilidad de adquirir competencias clave, mejorar su empleabilidad y así contribuir al desarrollo de la provincia”, destacaron.Para conocer el catálogo completo de cursos y comenzar a capacitarse, se debe ingresar al sitio oficial del Ministerio de Producción de Mendoza: www.mendoza.gov.ar/economia/

