Cinco pitbulls atacaron a un prestigioso neurocirujano mientras entrenaba: "Gracias a la ayuda puedo contarlo"

El neurocirujano Fabián Cremaschi fue atacado por cinco pitbulls mientras corría en el perilago de Potrerillos. El desesperante relato y los agradecimientos.

Los Andes | Ignacio de la Rosa
Cinco pitbulls atacaron al reconocido neurocirujano mendocino Fabián Cremaschi este sábado y mientras el especialista y referente entrenaba en la concurrida y turística zona del perilago en Potrerillos. Así lo confirmó el propio médico, quien recurrió a sus redes sociales para brindar algo de información sobre el difícil momento que vivió.

"Gracias a la ayuda inmediata de muchísima gente, hoy puedo contarlo, literalmente", agradeció Cremaschi, quien se excusó -amablemente- a Los Andes y ante la consulta por las circunstancias del ataque.

"No estoy con ánimo para hablar. Tengo que recuperarme lo más pronto posible, porque tengo muchas cirugías programadas y no puedo dejar a los pacientes colgados", destacó Cremaschi. No obstante, en la misma publicación en las redes sociales brindó algunos detalles, aunque no escatimó en agradecimientos a quienes lo asistieron.

"Me siento muy afortunado y agradecido. En medio de un accidente tan inesperado y doloroso, descubrí la enorme red de solidaridad, amistad y humanidad que me rodea", reflexionó.

Cómo fue el ataque de cinco pitbulls al reconocido neurocirujano mendocino

Fabián Cremaschi acompañó la publicación en Facebook, realizada el domingo por la mañana, con una fotografía tipo selfie tomada en la zona del viejo puente del ferrocarril trasandino (el mismo que se utiliza hoy para acceder a la margen norte del perilago). En ella se lo ve sonriendo y disfrutando de su entrenamiento.

"Después de un momento difícil, siempre llega el momento de agradecer. La foto me la saqué unos minutos antes de ser atacado por 5 perros pitbulls mientras entrenaba en el perilago de Potrerillos, zona muy turística de Mendoza", describió Cremaschi en el posteo.

"Mi esposa y mis amigos estaban corriendo la carrera KUMEN Trail Adventure Series, y gracias a la ayuda inmediata de muchísima gente hoy puedo contarlo, literalmente", contó en su relato, plagado de emotividad y agradecimientos.

En sus palabras, Cremaschi agradece "de corazón" al equipo del Centro de Salud N.º 34 de Potrerillos, al doctor. Axel Testa y a la enfermera Mabel “Coni” Sánchez, quienes -sostiene- lo atendieron "con una rapidez y un profesionalismo impresionantes, pero sobre todo con una calidez que me hizo sentir acompañado desde el primer minuto".

Osky Tello, Luciano Suarez, su primo Pablo, Daniel Yudica y Julio Coronel, miembros de la organización de la carrera, también integran el listado de agradecimientos.

"A pesar de que yo no era corredor, se acercaron a ayudarme, a contenerme y a darme todo su apoyo", resumió.

Cremaschi también le dedicó algunas palabras al doctor Marcelo Barcenilla, y sostuvo que que, en medio del caos, se hizo presente en el lugar y coordinó el traslado al Hospital Central de Mendoza. Del mismo modo, resaltó el compromiso y la tranquilidad de quien lo trasladó, el chofer del centro de salud, Roberto Jofré.

"En el Central recibí la atención en la guardia de Traumatología, de la doctora Gloria Bilen y del doctor Leonardo Castronovo. Al llegar me encontré con mis amigos corredores, que me estaban esperando: Ariana Vila y su esposo, Tito, Melisa Moreno y Enrique Corátolo", agregó.

Gracias totales

Además, dedicó una mención especial al también médico, Aldo Sergio Saracco, a quien le agradeció no solo por sus indicaciones, sino "principalmente por su apoyo incondicional como amigo". El enfermero Jonathan Larrea, quien le suministró las inyecciones durante la noche del sábado y madrugada del domingo, también fue nombrado entre las muestras de gratitud.

"Durante toda la tarde recibí mensajes de apoyo, llamados y muestras de cariño de amigos y familiares que me emocionaron profundamente. Incluso quiero agradecer a los dueños de los perros, que, en un momento tan duro, se hicieron responsables y me llevaron lo más rápido posible al Centro de Salud. Al final, pero más importante, (quiero agradecer) a mi esposa, ¡a quien no paro de darle sustos!", concluyó.

