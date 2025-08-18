Cinco pitbulls atacaron a un prestigioso neurocirujano mientras entrenaba: "Gracias a la ayuda puedo contarlo"

Cinco pitbulls atacaron al reconocido neurocirujano mendocino Fabián Cremaschi este sábado y mientras el especialista y referente entrenaba en la concurrida y turística zona del perilago en Potrerillos . Así lo confirmó el propio médico, quien recurrió a sus redes sociales para brindar algo de información sobre el difícil momento que vivió.

Hay 34.000 pasajes por día que no se pagan en el transporte público de Mendoza: cuál es el impacto

El Gran Pez: impactantes fotos y videos de tres mendocinos que pescaron un ejemplar de 32 kilos y 1,35 metros

"Gracias a la ayuda inmediata de muchísima gente , hoy puedo contarlo , literalmente", agradeció Cremaschi , quien se excusó -amablemente- a Los Andes y ante la consulta por las circunstancias del ataque.

" No estoy con ánimo para hablar . Tengo que recuperarme lo más pronto posible, porque tengo muchas cirugías programadas y no puedo dejar a los pacientes colgados ", destacó Cremaschi . No obstante, en la misma publicación en las redes sociales brindó algunos detalles , aunque no escatimó en agradecimientos a quienes lo asistieron.

"Me siento muy afortunado y agradecido . En medio de un accidente tan inesperado y doloroso , descubrí la enorme red de solidaridad, amistad y humanidad que me rodea", reflexionó.

Fabián Cremaschi acompañó la publicación en Facebook , realizada el domingo por la mañana , con una fotografía tipo selfie tomada en la zona del viejo puente del ferrocarril trasandino ( el mismo que se utiliza hoy para acceder a la margen norte del perilago ). En ella se lo ve sonriendo y disfrutando de su entrenamiento.

"Después de un momento difícil, siempre llega el momento de agradecer. La foto me la saqué unos minutos antes de ser atacado por 5 perros pitbulls mientras entrenaba en el perilago de Potrerillos, zona muy turística de Mendoza", describió Cremaschi en el posteo.

"Mi esposa y mis amigos estaban corriendo la carrera KUMEN Trail Adventure Series, y gracias a la ayuda inmediata de muchísima gente hoy puedo contarlo, literalmente", contó en su relato, plagado de emotividad y agradecimientos.

Fabián Cremaschi 2

En sus palabras, Cremaschi agradece "de corazón" al equipo del Centro de Salud N.º 34 de Potrerillos, al doctor. Axel Testa y a la enfermera Mabel “Coni” Sánchez, quienes -sostiene- lo atendieron "con una rapidez y un profesionalismo impresionantes, pero sobre todo con una calidez que me hizo sentir acompañado desde el primer minuto".

Osky Tello, Luciano Suarez, su primo Pablo, Daniel Yudica y Julio Coronel, miembros de la organización de la carrera, también integran el listado de agradecimientos.

"A pesar de que yo no era corredor, se acercaron a ayudarme, a contenerme y a darme todo su apoyo", resumió.

Un pitbull atacó a un bebé y le arrancó una oreja Cinco pitbulls atacaron al neurocirujano Fabián Cremaschi mientras entrenaba: "Gracias a la ayuda puedo contarlo". Foto: Imagen ilustrativa

Cremaschi también le dedicó algunas palabras al doctor Marcelo Barcenilla, y sostuvo que que, en medio del caos, se hizo presente en el lugar y coordinó el traslado al Hospital Central de Mendoza. Del mismo modo, resaltó el compromiso y la tranquilidad de quien lo trasladó, el chofer del centro de salud, Roberto Jofré.

"En el Central recibí la atención en la guardia de Traumatología, de la doctora Gloria Bilen y del doctor Leonardo Castronovo. Al llegar me encontré con mis amigos corredores, que me estaban esperando: Ariana Vila y su esposo, Tito, Melisa Moreno y Enrique Corátolo", agregó.

Fabián Cremaschi publicación Cinco pitbulls atacaron al neurocirujano Fabián Cremaschi mientras entrenaba: "Gracias a la ayuda puedo contarlo". Foto: Web

Gracias totales

Además, dedicó una mención especial al también médico, Aldo Sergio Saracco, a quien le agradeció no solo por sus indicaciones, sino "principalmente por su apoyo incondicional como amigo". El enfermero Jonathan Larrea, quien le suministró las inyecciones durante la noche del sábado y madrugada del domingo, también fue nombrado entre las muestras de gratitud.

"Durante toda la tarde recibí mensajes de apoyo, llamados y muestras de cariño de amigos y familiares que me emocionaron profundamente. Incluso quiero agradecer a los dueños de los perros, que, en un momento tan duro, se hicieron responsables y me llevaron lo más rápido posible al Centro de Salud. Al final, pero más importante, (quiero agradecer) a mi esposa, ¡a quien no paro de darle sustos!", concluyó.