Alerta en Mendoza tras la fuga tres presos peligrosos de Chile: qué advierte Gendarmería Nacional

Los fugitivos se escaparon del penal de Valparaíso luego de una maniobra de película. Podrían haber cruzado a Mendoza, pero las autoridades locales descartan que eso sea posible.

Mendoza se encuentra en alerta máxima tras la fuga de tres presos de alta peligrosidad en Chile. Se debe a que los delincuentes podrían haber cruzado la frontera hacia la Argentina tras un escape digno de película. Ocurrió en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, y generó preocupación en el país.

Entre los evadidos figura un condenado por asesinar a un carabinero en 2022, lo que incrementa la inquietud de las autoridades. La Policía mendocina ya recibió información detallada sobre los fugitivos, aunque continúa con los controles fronterizos de rutina, adecuados para este tipo de situaciones.

Gendarmería Nacional advirtió a Los Andes que es muy difícil que los fugitivos intenten cruzar por el Paso Cristo Redentor, ya que sería extraño que utilicen los pasos más concurridos. Además, remarcaron que las bajas temperaturas complican la circulación y que varios pasos permanecen cerrados por el clima.

Por otro lado, señalaron que en caso de intentar ingresar a la Argentina podrían optar por rutas más al sur, en la zona de Neuquén. De todas formas, ratificaron que hacerlo a pie es prácticamente imposible.

“En el Paso Cristo Redentor los camiones pasan por scanner y se revisan uno por uno”, agregaron desde la fuerza a este medio.