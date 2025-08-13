13 de agosto de 2025 - 21:45

Alta Montaña: conductor de origen chileno fue multado por traspasar la doble línea amarilla

Tras cometer una maniobra peligrosa, el vehículo fue identificado y detenido en Uspallata, donde se le labró una multa por $378.000

Alta Montaña: conductor de origen chileno fue multado por traspasar la doble línea amarilla

Alta Montaña: conductor de origen chileno fue multado por traspasar la doble línea amarilla

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este miércoles un conductor de nacionalidad chilena fue multado tras ser grabado cometiendo una peligrosa infracción en la Ruta Nacional 7 en Alta Montaña.

Leé además

04 de abril 2022 SociedadPlan Nacional de VacunaciónComenzó hoy la primera vacunación antigripal que llegó en las últimas horas a la provincia de Mendoza, de un total de 28 mil dosis, serán destinadas, a partir de hoy, a los niños sanos de entre 6 y 24 meses, en el Hospital Humberto NottiFoto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Las sanciones a quienes no vacunen a sus hijos: multas de hasta $336.000, arresto o trabajo comunitario

Por Redacción Sociedad
Multa y trabajo comunitario a los turistas que pintaron piedras en Potrerillos.

Los turistas que pintaron un graffiti en Potrerillos pagaron la multa de $2.100.000

Por Redacción Sociedad

La situación fue advertida por otro conductor el cual grabó el momento en el que el auto chileno sobrepasó la doble línea amarilla en la denominada Curva del Soldado a la altura del kilómetro 1125. Además fue visto cometiendo infracciones durante varios kilómetros del corredor internacional.

Tras alertar la situación, el auto chileno fue detenido y trasladado a la Comisaría 23 de Uspallata. Allí, personal de policía vial y de la Guardia Urbana Municipal le labraron la correspondiente infracción por un monto de $378.000.

Desde las autoridades se destacó el trabajo realizado para detectar y detener al infractor, y se recordó que toda persona que cometa infracciones en la Ruta 7 debe abonarlas de inmediato, sin excepción.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Accidente en Alta Montaña.

Choque y vuelco en la peligrosa "curva del tiempo" de la Ruta 7: tránsito cortado en Alta Montaña

Por Redacción Policiales
Mediante decreto, el Ejecutivo provincial rechazó el reclamo de la firma y ratificó su medida sancionatoria. El hecho ocurrido en agosto de 2023.

Hospital Notti: el Gobierno multó a una proveedora por robo de medicamentos

Por Redacción Política
viaje al pasado con vino en mano: cine, montana e imagenes de otro tiempo

Viaje al pasado con vino en mano: cine, montaña e imágenes de otro tiempo

Por Redacción
Bomberos, Las Heras. (archivo)

Se incendió un campo en Las Heras: solicitaron apoyo hídrico

Por Redacción Policiales