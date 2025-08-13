Tras cometer una maniobra peligrosa, el vehículo fue identificado y detenido en Uspallata, donde se le labró una multa por $378.000

Alta Montaña: conductor de origen chileno fue multado por traspasar la doble línea amarilla

Este miércoles un conductor de nacionalidad chilena fue multado tras ser grabado cometiendo una peligrosa infracción en la Ruta Nacional 7 en Alta Montaña.

La situación fue advertida por otro conductor el cual grabó el momento en el que el auto chileno sobrepasó la doble línea amarilla en la denominada Curva del Soldado a la altura del kilómetro 1125. Además fue visto cometiendo infracciones durante varios kilómetros del corredor internacional.

Tras alertar la situación, el auto chileno fue detenido y trasladado a la Comisaría 23 de Uspallata. Allí, personal de policía vial y de la Guardia Urbana Municipal le labraron la correspondiente infracción por un monto de $378.000.

