Hospital Notti: el Gobierno multó a una proveedora por robo de medicamentos

Mediante decreto, el Ejecutivo provincial rechazó el reclamo de la firma y ratificó su medida sancionatoria. El hecho ocurrió en agosto de 2023.

Mediante decreto, el Ejecutivo provincial rechazó el reclamo de la firma y ratificó su medida sancionatoria. El hecho ocurrido en agosto de 2023.

El Gobierno de Alfredo Cornejo rechazó este miércoles, mediante el Decreto 1531, un reclamo presentado por la firma GLOSYC S.R.L. por la sanción recibida en la Resolución 233/24 del Hospital Pediátrico “Dr. Humberto J. Notti”.

La sanción que originó el reclamo había sido impuesta por el hospital a través de la Resolución 51/24, luego de que se constatara, mediante cámaras de vigilancia, la sustracción de 10 cajas de 50 unidades de sutiamo 50 mg desde el servicio de farmacia, el 24 de agosto de 2023.

Según el expediente, el hecho fue atribuido a personal de la empresa y derivó en la aplicación de una multa equivalente al 5% de la facturación de noviembre de 2023, en el marco de lo establecido por la Ley 8706, su decreto reglamentario y los pliegos licitatorios vigentes.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes concluyó que el recurso presentado por la empresa no aportó argumentos nuevos ni elementos suficientes para modificar la decisión administrativa.

El decreto firmado por el gobernador Cornejo y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, consideró que las resoluciones cuestionadas se ajustaron a la normativa aplicable y que no se detectaron vicios ni ilegitimidades en el procedimiento.