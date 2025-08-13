13 de agosto de 2025 - 07:54

Hospital Notti: el Gobierno multó a una proveedora por robo de medicamentos

Mediante decreto, el Ejecutivo provincial rechazó el reclamo de la firma y ratificó su medida sancionatoria. El hecho ocurrió en agosto de 2023.

Mediante decreto, el Ejecutivo provincial rechazó el reclamo de la firma y ratificó su medida sancionatoria. El hecho ocurrido en agosto de 2023.

Mediante decreto, el Ejecutivo provincial rechazó el reclamo de la firma y ratificó su medida sancionatoria. El hecho ocurrido en agosto de 2023.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Alfredo Cornejo rechazó este miércoles, mediante el Decreto 1531, un reclamo presentado por la firma GLOSYC S.R.L. por la sanción recibida en la Resolución 233/24 del Hospital Pediátrico “Dr. Humberto J. Notti”.

Leé además

Jubilados marchan contra el veto previsional y el Garrahan para por salarios y presupuesto

"Supermiércoles" de protestas: jubilados y trabajadores del Garrahan marchan contra vetos de Milei

Por Redacción Política
Cornejo ratificó el convenio para la ampliación del sistema cloacal en Costa Flores y Perdriel

Cornejo ratificó un convenio para la ampliación del sistema cloacal en Costa Flores y Perdriel

Por Redacción Política

La sanción que originó el reclamo había sido impuesta por el hospital a través de la Resolución 51/24, luego de que se constatara, mediante cámaras de vigilancia, la sustracción de 10 cajas de 50 unidades de sutiamo 50 mg desde el servicio de farmacia, el 24 de agosto de 2023.

Según el expediente, el hecho fue atribuido a personal de la empresa y derivó en la aplicación de una multa equivalente al 5% de la facturación de noviembre de 2023, en el marco de lo establecido por la Ley 8706, su decreto reglamentario y los pliegos licitatorios vigentes.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes concluyó que el recurso presentado por la empresa no aportó argumentos nuevos ni elementos suficientes para modificar la decisión administrativa.

El decreto firmado por el gobernador Cornejo y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, consideró que las resoluciones cuestionadas se ajustaron a la normativa aplicable y que no se detectaron vicios ni ilegitimidades en el procedimiento.

De esta manera, el Poder Ejecutivo provincial aceptó formalmente el recurso por haberse presentado en tiempo y forma, pero lo rechazó en cuanto a su contenido, manteniendo vigente la sanción impuesta por el Hospital Notti.

El decreto

pedido_286549_07082025

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Caso $Libra: denuncian que había un tarifario de Karina para posteos de Milei y reuniones.

Habló un querellante del caso $Libra: "Había un tarifario de Karina para posteos de Milei y reuniones"

Por Redacción Política
José Luis Espert, al salir de la Quinta de Olivos, donde hubo cena con el presidente Javier Milei.

Javier Milei cenó con diputados aliados en la Quinta de Olivos: el objetivo es blindar vetos

Por Redacción Política
Expropiación de YPF: el Gobierno advirtió que sería incumplible un fallo desfavorable en EE.UU.

YPF: el Gobierno advirtió que sería "incumplible" un fallo adverso y el fondo Burford quiere negociar

Por José Calero
Designaron a un nuevo médico a cargo de la salud de Javier Milei.

Javier Milei tiene un nuevo médico presidencial, tras aceptar la renuncia del anterior titular

Por Redacción Política