Cornejo ratificó un convenio para la ampliación del sistema cloacal en Costa Flores y Perdriel

La obra prevé redes cloacales, sistema de conducción y una planta de tratamiento provisoria, con una inversión que supera los 3.800.000 de dólares.

Cornejo ratificó el convenio para la ampliación del sistema cloacal en Costa Flores y Perdriel

El Gobierno de Alfredo Cornejo ratificó este miércoles el Convenio Específico de Asignación de Recursos para la ejecución de la primera etapa del “Sistema Integral Cloacal Costa Flores Perdriel”, en Luján de Cuyo. La obra busca resolver una de las principales carencias de la zona: la falta de infraestructura sanitaria.

El proyecto, registrado en el Banco Integrado de Proyectos, contempla el diseño y construcción de redes cloacales terciarias y secundarias, un sistema de conducción y macro recolección, además de una planta compacta provisoria de tratamiento ubicada en calle Thames.

La iniciativa cubrirá toda la cuenca Costa Flores y se estima que más de 13.300 personas se verán beneficiadas con un sistema de saneamiento seguro y eficiente, con una vida útil proyectada de 30 años, el valor de los trabajos asciende a USD 3.818.060.

La obra se financiará mediante el Fideicomiso de Administración de Fondos por Resarcimiento. Según el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, la obra se desarrollará en dos etapas: la primera, con redes y conexiones domiciliarias; y la segunda, con colectores principales y la ampliación de la planta depuradora de Agrelo.

De acuerdo con los informes técnicos, la infraestructura tendrá una vida útil estimada de 30 años, reducirá riesgos sanitarios, protegerá los cauces naturales y mejorará la calidad de vida de los habitantes.