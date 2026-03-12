La oposición convocó a una audiencia en Diputados tras el cierre de FATE que provocó 900 despidos

El Frente de Izquierda (FIT), organizadores de la instancia, insistió en su “apoyo incondicional a la lucha de los trabajadores”. Contará con la presencia de representantes sindicales.

Trabajadores de Fate no pudieron ingresar a la empresa, esta situación dejó a 900 familias en incertidumbre.

Diputados de distintos espacios de la oposición convocaron a una audiencia pública en el Congreso para abordar la situación generada tras el cierre de la fábrica de neumáticos FATE. El encuentro buscará visibilizar el impacto laboral que dejó la medida y expresar respaldo a los trabajadores afectados.

La actividad se realizará este viernes a las 16 en la Sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados y contará con la presencia de legisladores y representantes sindicales del sector del neumático.

La convocatoria fue impulsada por diputados del Frente de Izquierda (FIT) y de la Unión por la Patria, junto a trabajadores de FATE nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA).

La Izquierda votará por la “ocupación temporánea” Los referentes del FIT Romina Del Plá y Néstor Pitrola, organizadores de la instancia, insistieron en su “apoyo incondicional a la lucha de los trabajadores por la defensa de todos los puestos de trabajo”, y anticiparon su respaldo a la iniciativa votada por los trabajadores en asamblea de plantear la ocupación temporánea de la planta por parte del Estado provincial o nacional.

El encuentro será para manifestar “respaldo a los más de 900 trabajadores que se quedaron sin sus empleos” por el cierre de la fábrica de neumáticos argentina.