"Supermiércoles" de protestas: jubilados y trabajadores del Garrahan marchan contra vetos de Milei

Una jornada de fuerte actividad gremial y social se vivirá este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, con la movilización de jubilados al Congreso y el paro de 24 horas del personal del Hospital Garrahan, en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei y en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias.

Como cada miércoles, organizaciones de jubilados y agrupaciones políticas se concentrarán desde las 16 en la Plaza del Congreso. En esta ocasión, además de exigir aumentos en los haberes, los manifestantes repudiarán el veto presidencial a la ley que contemplaba mejoras para el sector previsional y la extensión de la moratoria jubilatoria. Se prevé un importante operativo de seguridad en la zona.

En paralelo, los trabajadores del Garrahan realizarán un paro total de actividades en demanda de la “sanción urgente” de la Ley de Emergencia Pediátrica, que dispone incrementos presupuestarios y salariales, y en rechazo a la aplicación de copagos extra por parte de la obra social Unión Personal. La medida incluirá una movilización desde las 10.30 a la sede central de la prestadora, en Tucumán 949.

"Los tiempos legislativos no se corresponden con las necesidades urgentes del hospital. Todavía no hay fecha para el tratamiento en el Senado", advirtió Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan. El dirigente cuestionó además declaraciones del presidente, señalando que Milei "anunció que prefiere morir antes que sumar recursos al Garrahan o a las jubilaciones".

La protesta se da a una semana de la represión registrada en inmediaciones del Congreso, cuando la Policía Federal utilizó camiones hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a jubilados, personal del Garrahan y estudiantes universitarios que se manifestaban mientras la Cámara de Diputados otorgaba media sanción a la ley de aumento presupuestario para las universidades.