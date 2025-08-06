6 de agosto de 2025 - 23:00

La oposición logró aprobar en Diputados la declaración de emergencia en el Hospital Garrahan

Con 159 votos a favor y 67 en contra se aprobó el proyecto, es decir, con más de dos tercios de los votos. Este número será determinante si Milei decide vetar la ley.

Foto:

La Gaceta
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Cámara de Diputados aprobó la ley que declara la emergencia pediátrica nacional y garantiza fondos adicionales para el Hospital Garrahan. Se trató de una tensa sesión especial impulsada por bloques no oficialistas. De esta manera, la Cámara baja avanzó con una agenda legislativa contraria a los intereses del Gobierno nacional.

Los bloques de Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda y otros bloques provinciales y federales fueron claves para obtención de la media sanción a la iniciativa. Frente al rechazo del oficialismo, el proyecto contempla una asignación presupuestaria especial destinada a reforzar el funcionamiento del Garrahan y otros centros de salud pediátricos del país.

Cabe mencionar que en la misma jornada también fue aprobado el proyecto para aumentar el financiamiento de las universidades públicas, otro punto resistido por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA). Además, se acordó una fecha para que la comisión de Presupuesto emita dictamen sobre la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), presionando así al Ejecutivo a habilitar fondos que reclaman los gobernadores.

La ley de emergencia en el Hospital Garrahan implica:

  • La ley de emergencia en pediatría, cuya media sanción fue obtenida este miércoles, contempla:
  • La asignación de partidas extraordinarias para hospitales pediátricos, con foco en el Garrahan.
  • Un seguimiento trimestral del estado financiero y sanitario de los centros de salud afectados.
  • La creación de una comisión bicameral para monitorear la ejecución presupuestaria.
En ese marco, desde la oposición argumentan que la situación crítica del Garrahan, con recortes y falta de insumos denunciados por profesionales de la salud, amerita una respuesta urgente del Congreso. Por otra parte, el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, justificó su rechazo: “Nadie explica de dónde va a salir la plata”.

