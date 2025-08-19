Anunciaron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor para este miércoles: los motivos

La medida se debe a “inestabilidades climáticas” en la zona de cordillera, que complica la transitabilidad en la Ruta 7.

Anunciaron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor para este miércoles

Este miércoles 20 de agosto, el Paso Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, permanecerá cerrado de manera preventiva según anunciaron desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

“Se comunica a los usuarios que durante toda la jornada del 20 de agosto el Paso Internacional permanecerá CERRADO preventivamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículos”, informa el comunicado.

Comunicado Paso Cristo Redentor Comunicado del cierre del Paso Cristo Redentor La decisión se tomó debido a posibles nevadas en la zona de cordillera, lo que complica el tránsito en la Ruta 7. La medida rige para ambos sentidos y para todo tipo de vehículos durante toda la jornada.

“Los informes climáticos anuncian un frente de inestabilidad con nevadas en alta montaña que afectarán las condiciones de seguridad del tránsito”, detallaron las autoridades.

Esta vez, el cierre del cruce fronterizo podría ser por varios días, debido a que el pronóstico anticipa nevadas en la zona de cordillera durante el miércoles, jueves y viernes de esta semana.