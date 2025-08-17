Pronóstico en Mendoza: así estará el tiempo este domingo feriado Día del Niño

Mendoza disfrutará este domingo 17 de agosto de un feriado agradable, en el marco del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La fecha coincide además con la celebración del Día del Niño, lo que convierte la jornada en una ocasión especial para compartir en familia al aire libre.
Tiempo para este domingo
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 18°C y una mínima de 6°C, y vientos leves del sector sur. En la Cordillera se esperan nevadas, pero el Paso Cristo Redentor está habilitado en ambos sentidos.
A partir de las 17, aumento de nubosidad general, comenzando por la franja Oeste (Gran Mendoza y Valle de Uco), extendiéndose durante la noche hacia Valle de Uco, zona Sur, zona Este y Gran Mendoza.