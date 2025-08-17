Pronóstico en Mendoza: así estará el tiempo este domingo feriado Día del Niño

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 6°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Mendoza disfrutará este domingo 17 de agosto de un feriado agradable, en el marco del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La fecha coincide además con la celebración del Día del Niño, lo que convierte la jornada en una ocasión especial para compartir en familia al aire libre.

Tiempo para este domingo La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 18°C y una mínima de 6°C, y vientos leves del sector sur. En la Cordillera se esperan nevadas, pero el Paso Cristo Redentor está habilitado en ambos sentidos.