Adelantaron el cierre de barreras en el Paso a Chile este sábado: los motivos

El tránsito en el corredor internacional quedó suspendido a las 18 debido a un accidente en la Ruta 7.

Este sábado por la tarde autoridades adelantaron el cierre de barreras en el Paso Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, debido a que un camión derramó aceite sobre Ruta 7.

El accidente ocurrió alrededor de las 16 en la curva de la soberanía, del lado argentino, donde un camión tuvo un derrame de aceite y provocó el corte del tránsito.

En el lugar trabaja personal de Vialidad para la limpieza de la calzada. Luego de unas horas, autoridades de ambos países comunicaron el cierre de barreras tanto en Uspallata como en Guardia Vieja (Chile).