16 de agosto de 2025

Adelantaron el cierre de barreras en el Paso a Chile este sábado: los motivos

El tránsito en el corredor internacional quedó suspendido a las 18 debido a un accidente en la Ruta 7.

Adelantaron el cierre del Paso Cristo Redentor este sábado
Adelantaron el cierre del Paso Cristo Redentor este sábado

Los Andes
Redacción Sociedad

El accidente ocurrió alrededor de las 16 en la curva de la soberanía, del lado argentino, donde un camión tuvo un derrame de aceite y provocó el corte del tránsito.

En el lugar trabaja personal de Vialidad para la limpieza de la calzada. Luego de unas horas, autoridades de ambos países comunicaron el cierre de barreras tanto en Uspallata como en Guardia Vieja (Chile).

De este modo, el corredor internacional quedó suspendido por lo que queda del día. De todos modos los complejos aduaneros seguirán funcionando para aquellos que ya estaban en ruta, debido a que en el horario de invierno está habilitado de 9 a 21 horas.

