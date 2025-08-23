Detienen a un delivery de drogas que repartía cocaína y marihuana en barrios de Guaymallén

La Policía de Mendoza capturó en Guaymallén a un joven de 27 años que operaba como delivery de drogas en algunos barrios de Buena Nueva .

El sujeto era contactado por redes sociales y entregaba cocaína y marihuana fraccionadas, listas para entregárselas a sus clientes, según detallaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Tras algunos meses de investigación, la Policía contra el Narcotráfico (PCN) logró la captura del “dealer” en el interior del barrio Jardín Santa Rita. Los efectivos secuestraron más de 60 envoltorios de cocaína , otros con marihuana, $ 32.500, un teléfono celular y un automóvil.

El joven fue trasladado a la Comisaría 25ª, con intervención del fiscal federal Juan González.

Además, al realizar un allanamiento en el domicilio del detenido, en carril Godoy Cruz, el personal policial incautó más de $ 1.800.000 , teléfonos celulares, documentación y elementos utilizados para el corte y el fraccionamiento de estupefacientes.

En otro operativo, en San Martín, la PCN realizó un procedimiento en una vivienda del barrio Villa del Carmen. Allí detuvo a un hombre de 32 años y halló cocaína escondida en distintos lugares de la casa, como el cielo raso, un mueble modular y una bicicleta.

Además, el personal secuestró un automóvil Volkswagen Vento, $ 667.500 distribuidos en la vivienda, dólares, más de 40 envoltorios de droga y teléfonos celulares. La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Federal de Mendoza.