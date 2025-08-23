23 de agosto de 2025 - 20:35

Detienen a un delivery de drogas que repartía cocaína y marihuana en barrios de Guaymallén

En San Martín a Policía contra el Narcotráfico (PCN) apresó a un sujeto que guardaba estupefacientes en el cielo raso.

El dinero secuestrado en el operativo antidrogas. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.&nbsp;

El dinero secuestrado en el operativo antidrogas. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Mendoza capturó en Guaymallén a un joven de 27 años que operaba como delivery de drogas en algunos barrios de Buena Nueva.

Leé además

Uno de los operativos realizados en Ciudad. 

Secuestraron cristal, marihuana y cocaína a "dealers" que vendían droga a través de redes sociales

Por Redacción Policiales
Reina de la ketamina se declaró culpable por la muerte de Matthew Perry

La "reina de la ketamina" se declaró culpable por la muerte de Matthew Perry

Por Redacción Espectáculos

El sujeto era contactado por redes sociales y entregaba cocaína y marihuana fraccionadas, listas para entregárselas a sus clientes, según detallaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Tras algunos meses de investigación, la Policía contra el Narcotráfico (PCN) logró la captura del “dealer” en el interior del barrio Jardín Santa Rita. Los efectivos secuestraron más de 60 envoltorios de cocaína, otros con marihuana, $ 32.500, un teléfono celular y un automóvil.

WhatsApp-Image-2025-08-23-at-08.21.04-700x523
La droga decomisada.

La droga decomisada.

El joven fue trasladado a la Comisaría 25ª, con intervención del fiscal federal Juan González.

Además, al realizar un allanamiento en el domicilio del detenido, en carril Godoy Cruz, el personal policial incautó más de $ 1.800.000, teléfonos celulares, documentación y elementos utilizados para el corte y el fraccionamiento de estupefacientes.

En otro operativo, en San Martín, la PCN realizó un procedimiento en una vivienda del barrio Villa del Carmen. Allí detuvo a un hombre de 32 años y halló cocaína escondida en distintos lugares de la casa, como el cielo raso, un mueble modular y una bicicleta.

Además, el personal secuestró un automóvil Volkswagen Vento, $ 667.500 distribuidos en la vivienda, dólares, más de 40 envoltorios de droga y teléfonos celulares. La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Federal de Mendoza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Al volante sin alcohol ¿meta posible?

Droga o alcohol al volante

Por Osvaldo Enrique Arriaga
Se reactivó el incendio en Las Catitas y lo están conteniendo con cortafuegos (Gentileza, para Los Andes) 

Se reactivó el incendio en Las Catitas y lo están conteniendo con cortafuegos

Por Enrique Pfaab
Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes

Se incendió una fábrica de policarbonato en Godoy Cruz: los daños fueron totales

Por Redacción Policiales
detuvieron a dos sospechosos en plena entradera en ciudad tras una llamada al 911

Detuvieron a dos sospechosos en plena entradera en Ciudad tras una llamada al 911

Por Redacción Policiales