La "reina de la ketamina" se declaró culpable por la muerte de Matthew Perry

Sangha, de 42 años, admitió tres cargos de distribución de ketamina, uno de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones graves y otro de almacenar y empaquetar drogas e n su vivienda de Los Ángeles.

Con esta declaración de culpabilidad, l os cinco acusados en el caso ya han aceptado los cargos . El médico Salvador Plasencia , conocido como “Dr. P.”, se declaró culpable el mes pasado por suministrar la droga a Perry a través del asistente del actor, Kenneth Iwamasa .

En 2024, el médico Mark Chávez , el proveedor Erik Fleming y el propio Iwamasa ya habían admitido su participación en la conspiración.

De acuerdo con la acusación, los cinco formaban parte de una red clandestina dedicada a distribuir grandes cantidades de ketamina . Las autoridades sostienen que todos aprovecharon “los problemas de adicción” del intérprete de Friends para enriquecerse.

Los fiscales aseguraron que los acusados explotaron la adicción de Matthew Perry para enriquecerse, integrando una red clandestina de distribución de ketamina.

Cómo obtuvo Matthew Perry la droga

Según la investigación, Perry obtuvo la ketamina que le causó la muerte directamente de Sangha. La jeringa fue proporcionada por Plasencia y finalmente inyectada por Iwamasa el 28 de octubre de 2023, día en que el actor fue hallado sin vida en su residencia. Tanto Chávez como Fleming también estaban involucrados en el suministro de la sustancia.

El DOJ confirmó que la ketamina estaba presente en el cuerpo del actor al momento de su fallecimiento.

Posibles condenas

Sangha, con doble nacionalidad estadounidense y británica, enfrenta severas penas:

Hasta 20 años de prisión por almacenar drogas en su casa.

por almacenar drogas en su casa. Hasta 10 años de prisión por cada cargo de distribución de ketamina.

Hasta 15 años de prisión por el cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte.

En conjunto, las condenas podrían superar las cuatro décadas de cárcel.

Matthew Perry había compartido públicamente su lucha contra las drogas y el alcohol. En su libro de memorias “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir” (2022), narró las dificultades que enfrentó durante años para mantenerse sobrio.