Tenis: Novak Djokovic, entre el presente del US Open y un futuro como entrenador

El serbio, 24 veces campeón de Grand Slam, adelantó que quiere entrenar a João Fonseca cuando se retire del circuito profesional. Mientras tanto, avanza en el US Open con algunos contratiempos físicos.

Nole anunció que, tras su retiro entrenará al joven brasileño João Fonseca. El serbio se encuentra disputando el US Open y, mañana enfrentará, en segunda ronda, al estadounidense Zachary Svajda, de 22 años.

Novak Djokovic sigue dejando huella dentro y fuera de la cancha. En plena participación en el US Open, el serbio sorprendió al revelar uno de sus planes para el futuro: convertirse en entrenador del joven brasileño João Fonseca, una de las grandes promesas del circuito. Aunque con su característico humor, aclaró que no será barato: “Le va a salir algo caro, así que prepárense”.

Con 24 títulos de Grand Slam a sus espaldas, Djokovic destacó el potencial del tenista de 19 años, quien cerró la temporada 2024 entre los 150 mejores del ranking. En este 2025, Fonseca dio el gran salto: ganó su primer título ATP en Buenos Aires y venció a Andrey Rublev en el Abierto de Australia, consolidando su proyección como una de las figuras emergentes del circuito.

image Djokovic destacó el potencial del tenista de 19 años, João Fonseca, quien cerró la temporada 2024 entre los 150 mejores del ranking. Gentileza. Mientras tanto, Nole continúa compitiendo. En su debut en el US Open, venció a Learner Tien por 6-1, 7-6 (3) y 6-2, a pesar de una ampolla dolorosa en el dedo gordo del pie derecho que lo incomodó especialmente en el segundo set. “Bajé el nivel y cometí muchos errores no forzados, pero logré retomarlo y cerrar bien el partido”, explicó.

Djokovic reconoció que no arrastra lesiones, pero le costó sostener la intensidad en los peloteos largos. A sus 38 años, cada punto exige un esfuerzo mayor. “No estoy lesionado, pero me cuesta recuperarme después de cada intercambio largo”, confesó. Aun así, confía en los dos días de descanso antes de su próximo partido, aunque se mostró cauto respecto a su estado físico: “Espero no volver a sentirme como en ese segundo set”.

Su rival en segunda ronda será el estadounidense Zachary Svajda, de 22 años.