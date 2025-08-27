Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima perdió 1-0 con Morón y la zona B quedó al rojo vivo

Gimnasia y Esgrima y Morón se enfrentan en el partido pendiente de la fecha 20 de la Primera Nacional. Gana el Gallito 1-0 con un tanto de Emiliano Franco.

El mensana buscará seguir manteniendo el liderazgo de la zona B frente al Gallito, que también está entre los punteros.

Por el juego postergado de la fecha 20 de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima visita a Deportivo Morón.

Otro cachetazo para Gimnasia y Esgrima. En el juego postergado de la fecha 20 de la Primera Nacional, cayó por 1-0 con Deportivo Morón y sumó su segunda derrota consecutiva en 72 horas. Más allá del resultado negativo, el Lobo mantiene la punta de la zona B con 52 puntos, a seis fechas del final de la fase clasificatoria, que pone en juego, un pasaje directo a la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Ahora, el equipo de Broggi, quedó a un punto de Gimnasia y Esgrima de Jujuy (51) y a tres de Deportivo Morón (49). El Gallito fue efectivo en el primer tiempo y con buscampieé en el área se puso en ventaja a través de Emiliano Franco.

En líneas generales, el partido fue muy parejo, principalmente en el primer tiempo. Gimnasia tuvo situaciones de peligro, tvuo posesión de balón pero falló en la definición. En el complemento, Morón lo podría haber liquidado pero también se mostró errático. En los últimos minutos, fue un monólogo del Lobo que arrinconó al Gallo conta su arco. Tuvo dos situaciones muy claras, pero la pelota no quiso entrar. Fue derrota, que duele, pero permite reflexionar y encarar la recta final de la mejor manera. No hay margen de error.

El próximo partido del Lobo será el próximo lunes a las 17.10 contra Nueva Chicago en calidad de visitante.