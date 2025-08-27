27 de agosto de 2025 - 23:22

Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima perdió 1-0 con Morón y la zona B quedó al rojo vivo

Gimnasia y Esgrima y Morón se enfrentan en el partido pendiente de la fecha 20 de la Primera Nacional. Gana el Gallito 1-0 con un tanto de Emiliano Franco.

Por el juego postergado de la fecha 20 de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima visita a Deportivo Morón. 

 

Foto:

Gentileza: Prensa GyE.
El mensana buscará seguir manteniendo el liderazgo de la zona B frente al Gallito, que también está entre los punteros.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En líneas generales, el partido fue muy parejo, principalmente en el primer tiempo. Gimnasia tuvo situaciones de peligro, tvuo posesión de balón pero falló en la definición. En el complemento, Morón lo podría haber liquidado pero también se mostró errático. En los últimos minutos, fue un monólogo del Lobo que arrinconó al Gallo conta su arco. Tuvo dos situaciones muy claras, pero la pelota no quiso entrar. Fue derrota, que duele, pero permite reflexionar y encarar la recta final de la mejor manera. No hay margen de error.

El próximo partido del Lobo será el próximo lunes a las 17.10 contra Nueva Chicago en calidad de visitante.

El gol del triunfo de Deportivo Morón sobre Gimnasia y Esgrima

Embed

Deportivo Morón vs. Gimnasia y Esgrima: estadísticas

Embed

