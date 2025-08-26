26 de agosto de 2025 - 11:38

Hockey césped: Mendocinos talentosos intervinieron en una concentración nacional sub 19

Los futuros "felinos hockisticos" locales cada cierto tiempo se reúnen en algún punto del país, para hacer este tipo de prácticas en hockey césped.

Hockey Césped. Los convocados a Santiago fueron: Azul López, Lucía Peralta Pavet y Sofía Scarlatti, Julián Rizzo, Bautista Borgna, Ignacio Sánchez Thea, Nicolás Miqueleiz y Santino Moretti

Foto:

AMHSC
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Los preseleccionados argentinos sub 19 de damas y caballeros concentraron algunos días en Santiago del Estero, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo de Talentos en hockey césped. Varios chicos mendocinos fueron convocados.

Durante esos días agotadores en tierras santiagueñas, los talentos jóvenes en hockey, tuvieron jornadas de entrenamiento que consistieron en dos turnos diarios.

Por las mañanas, realizaron actividad física en el gimnasio para luego tener una hora y media de entrenamiento en cancha. Por las tardes jugaron partidos con seleccionados de mayores de Santiago del Estero, el seleccionado femenino sub 19 de Santiago y un combinado masculino regional mayor con jugadores de Tucumán y Santiago del Estero.

Los jugadores mendocinos que estuvieron presente fueron: Jazmín Azul López, Lucía Peralta Pavet y Sofía Scarlatti, mientras que los chicos viajaron: Julián Rizzo, Bautista Borgna, Ignacio Sánchez Thea, Nicolás Miqueleiz y Santino Moretti.

José González entrenador regional dijo sobre estas prácticas hockisticas nacionales: "Las chicas estuvieron un rendimiento bastante aceptable, en comparación con la media del grupo. A los chicos lo vi jugar y estuvieron a la altura. Pero como conclusión y en líneas generales fue una buena convocatoria para los jugadores de Mendoza".

