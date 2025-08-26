Hockey césped: Mendocinos talentosos intervinieron en una concentración nacional sub 19

Los futuros "felinos hockisticos" locales cada cierto tiempo se reúnen en algún punto del país, para hacer este tipo de prácticas en hockey césped.

Los preseleccionados argentinos sub 19 de damas y caballeros concentraron algunos días en Santiago del Estero, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo de Talentos en hockey césped. Varios chicos mendocinos fueron convocados.

Durante esos días agotadores en tierras santiagueñas, los talentos jóvenes en hockey, tuvieron jornadas de entrenamiento que consistieron en dos turnos diarios.

Por las mañanas, realizaron actividad física en el gimnasio para luego tener una hora y media de entrenamiento en cancha. Por las tardes jugaron partidos con seleccionados de mayores de Santiago del Estero, el seleccionado femenino sub 19 de Santiago y un combinado masculino regional mayor con jugadores de Tucumán y Santiago del Estero.

En el marco de la concentración, el equipo interdisciplinario contó con la presencia del Director Deportivo y Director del Plan, Ezequiel Paulon, acompañado por el Coordinador de Preparación Física, Luciano Agüero, y su asistente, Gustavo Irazusta, además del nutricionista Julián Amduni. También participaron los Entrenadores Directores Regionales: José González (Centro Cuyo).

Los jugadores mendocinos que estuvieron presente fueron: Jazmín Azul López, Lucía Peralta Pavet y Sofía Scarlatti, mientras que los chicos viajaron: Julián Rizzo, Bautista Borgna, Ignacio Sánchez Thea, Nicolás Miqueleiz y Santino Moretti.