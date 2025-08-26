Hockey Césped: Lautaro Martínez se prepara para el Mundial después de colgarse oro en el Panamericano

Lautaro Martínez es jugador del club Obras de Mendoza y fue uno de los hockístas que integraron el seleccionado juvenil de caballeros de hockey césped , que conquistó la medalla dorada en los últimos Juegos Panamericanos disputados en la ciudad de Asunción. En el partido final derrotaron a Canadá, por 4-1.

-¿En qué momento de tu vida deportiva llega esta medalla de oro?

La medalla me agarra en un buen momento deportivo en cuanto a hockey, con más experiencia, pero donde siempre puedo mejorar mucho más.

-¿Cómo y cuándo se inició el proceso de los leoncitos y cuál es el objetivo final de este elenco?

El proceso arrancó el año pasado después de los Panamericanos de Canadá y todavía seguimos preparándonos para nuestro objetivo principal este año.

-¿Qué le resta en el calendario deportivo al proceso de Leoncitos?

-A fin de año tenemos el Mundial en India

¿Cuáles fueron los cotejos más duros en el panamericano junior?

-El partido más duro creo yo que fue el de Chile y el de Canadá, ambos juegos nos costó aguantarlo hasta el final

¿La final se dio como la pensaron?

-Si, nos imaginábamos una final así donde nos podía llegar un gol en cualquier momento pero por suerte la planteamos de la mejor manera hasta el último cuarto que nos descuidamos un poco en defensa

Lo que se viene en el hockey césped

-Hablemos un poco de tu club ¿qué es lo que esperan con el tronado Rojo para la segunda parte de la temporada de hockey césped?

-Con Obras este próximo torneo buscamos un mejor resultado que el torneo pasado, intentando meternos en semis