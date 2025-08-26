"Narcotráfico y corrupción": escándalo en la Premier League por una bandera que enfureció al Nottingham Forest

Una bandera desplegada por hinchas del Crystal Palace contra el dueño del Nottingham Forest generó polémica, enojo y una investigación de la FA.

La Premier League inició la temporada 2025/26 con polémica cuando los hinchas del Crystal Palace desataron la nueva polémica al desplegar una bandera gigante en el Selhurst Park antes del empate 1-1 frente al Nottingham Forest, en alusión al propietario del equipo visitante, Evangelos Marinakis.

La pancarta, exhibida en el Lower Holmesdale Stand, retrataba al mandatario apuntando con un arma al mediocampista Morgan Gibbs-White, acompañada de mensajes que ironizaban sobre acusaciones de chantaje, amaño de partidos, narcotráfico y corrupción. Recordemos que el jugador estuvo involucrado en negociaciones con el Tottenham Hotspur antes de firmar un nuevo contrato con su club.

El telón, elaborado por el grupo de hinchas radicales Holmesdale Fanatics, mostraba además al ex copropietario del Palace, John Textor, con una bolsa de dinero y una máscara de payaso. Textor fue señalado como responsable de que el club londinense no pudiera disputar la Europa League esta temporada debido a la sanción de la UEFA por propiedad múltiple.

image Evangelos Marinakis en el estadio del Nottingham Forest Una rivalidad que escaló fuera de la cancha La bandera no solo apuntó a Marinakis, sino también al trasfondo de la reciente disputa entre ambos clubes. En el receso de verano, la UEFA sancionó al Crystal Palace por vínculos de propiedad que violaban su reglamento, desplazándolo de la Europa League y otorgando ese cupo al Nottingham Forest. El TAS ratificó la medida en agosto, lo que encendió el enojo de la hinchada londinense.

En ese contexto, los Fanatics ya habían exhibido mensajes como “UEFA Mafia” en partidos de la temporada, expresando su descontento con Marinakis, Textor y el propio organismo europeo. Lo cierto es que el cuadro londinense no se quedará con las manos vacías, ya que la prohibición no afecta su paso por competiciones europeas y competirá en la Conference League, el tercer torneo en importancia, por detrás de la Champions League y la Europa League.