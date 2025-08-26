Cadillac anunció a sus nuevos pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1

La escudería estadounidense anunció que Sergio Pérez y Valtteri Bottas serán los corredores titulares en su estreno en la Fórmula 1 en 2026.

Cadillac oficializó este martes lo que hasta hace días eran rumores: Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas serán los dos pilotos titulares de la escudería en su debut en la Fórmula 1 en 2026. Esta noticia significa el regreso de dos subcampeones del mundo a la máxima categoría.

Este anuncio, realizado en la sede del equipo estadounidense, pone fin a semanas de especulación sobre la conformación de la nueva estructura impulsada por General Motors. De esta manera, Pérez vuelve al campeonato tras su salida de Red Bull al final de la temporada 2024, mientras que Bottas regresa a la parrilla después de haber cumplido un rol de reserva en Mercedes este año.

Embed Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025 La dupla de Cadillac: experiencia y garantía para un proyecto competitivo Entre ambos pilotos suman 16 victorias en Grandes Premios y más de 500 participaciones en la categoría. “Contar con la experiencia de Checo y Valtteri nos da una base sólida para crecer desde el inicio”, destacó Graeme Lowdon, director del equipo.

Por su parte, Dan Towriss, CEO de la escudería, explicó que la elección se basó en “su capacidad de liderazgo y retroalimentación técnica”. En el caso del piloto mexicano, Cadillac mantuvo conversaciones con figuras de Red Bull para conocer detalles de su último ciclo en la escudería austriaca, teniendo en cuenta que su incorporación también representa un movimiento estratégico hacia el mercado latinoamericano, clave en la expansión comercial del nuevo equipo.

Checo Pérez y Valteris Bottas Checo Pérez y Valtteri Bottas serian los pilotos de Cadillac en el 2026. Gentileza En cuanto al rol de piloto reserva, el equipo no lo tiene confirmado, pero se especula con la presencia de Mick Schumacher. Otros de los candidatos puede ser el local Colton Herta o el reserva de Aston Martin, Felipe Drugovich.