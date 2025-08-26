26 de agosto de 2025 - 09:07

Cadillac anunció a sus nuevos pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1

La escudería estadounidense anunció que Sergio Pérez y Valtteri Bottas serán los corredores titulares en su estreno en la Fórmula 1 en 2026.

Valtteri Bottas y Checo Pérez, los pilotos de Cadillac

Valtteri Bottas y Checo Pérez, los pilotos de Cadillac

Este anuncio, realizado en la sede del equipo estadounidense, pone fin a semanas de especulación sobre la conformación de la nueva estructura impulsada por General Motors. De esta manera, Pérez vuelve al campeonato tras su salida de Red Bull al final de la temporada 2024, mientras que Bottas regresa a la parrilla después de haber cumplido un rol de reserva en Mercedes este año.

La dupla de Cadillac: experiencia y garantía para un proyecto competitivo

Entre ambos pilotos suman 16 victorias en Grandes Premios y más de 500 participaciones en la categoría. “Contar con la experiencia de Checo y Valtteri nos da una base sólida para crecer desde el inicio”, destacó Graeme Lowdon, director del equipo.

Por su parte, Dan Towriss, CEO de la escudería, explicó que la elección se basó en “su capacidad de liderazgo y retroalimentación técnica”. En el caso del piloto mexicano, Cadillac mantuvo conversaciones con figuras de Red Bull para conocer detalles de su último ciclo en la escudería austriaca, teniendo en cuenta que su incorporación también representa un movimiento estratégico hacia el mercado latinoamericano, clave en la expansión comercial del nuevo equipo.

En cuanto al rol de piloto reserva, el equipo no lo tiene confirmado, pero se especula con la presencia de Mick Schumacher. Otros de los candidatos puede ser el local Colton Herta o el reserva de Aston Martin, Felipe Drugovich.

Recordemos que Cadillac será el undécimo conjunto en la parrilla a partir de 2026. En su primer año competirá con unidades de potencia Ferrari, con planes de desarrollar su propio motor en el futuro. Con esta dupla, los estadounidenses apuntan a consolidar un proyecto competitivo desde su primera temporada y ganar terreno en la máxima categoría del automovilismo.

