25 de agosto de 2025 - 12:50

Vuelve Franco Colapinto en la F1: horarios y opciones para seguir la acción del GP de Países Bajos 2025

Tras el receso de verano, la máxima categoría regresa este fin de semana al circuito neerlandés, donde Oscar Piastri defenderá su liderazgo en el campeonato.

Franco Colapinto volverá a correr en la F1

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El trazado neerlandés volverá a ser escenario de una batalla en la que McLaren parte como favorito, ya que el australiano Oscar Piastri lidera el campeonato con 284 puntos, seguido por su compañero de equipo, el británico Lando Norris, con 275. Detrás aparece Max Verstappen, ídolo local y actual campeón, que acumula 187 unidades y buscará aprovechar el apoyo de su público para recortar diferencias.

Oscar Piastri se quedó con el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1
Oscar Piastri partirá segundo en el GP de Hungría

La actividad comenzará el viernes 29 con las dos primeras tandas de entrenamientos libres, a las 12.30 y 16.00, respectivamente. El sábado se disputará la tercera sesión de prácticas a las 11.30, mientras que la clasificación está programada para las 15.00. Finalmente, el domingo a las 15.00 hora local se pondrá en marcha la carrera, que será clave para definir el rumbo de la lucha por el título mundial.

¿Dónde ver a Franco Colapinto en la Fórmula 1?

En Argentina y gran parte de Latinoamérica, los fanáticos podrán seguir la competencia a través de ESPN por la plataforma Disney+, además de F1 TV. Fox Sports también ofrecerá la carrera, pero en esta ocasión será en diferido para el público argentino.

El Circuito de Zandvoort de la Fórmula 1
El Circuito de Zandvoort de la Fórmula 1

¿Qué le espera a Franco Colapinto en Zandvoort?

El interés nacional también estará puesto en Franco Colapinto, ya que intentará, con su Alpine, repetir la solidez que mostró en Hungría y sumar puntos en un escenario exigente, donde la presión del público neerlandés suele ser determinante. Además, será una gran oportunidad para acallar voces que lo sitúan fuera de la estructura de la escudería para el 2026.

Con la temporada entrando en su tramo decisivo, el Gran Premio de Países Bajos promete ser una cita electrizante. El dominio de McLaren, la presión de Verstappen en casa y la ilusión argentina con Colapinto convierten este escenario en una parada ineludible para los fanáticos de la Fórmula 1

Franco Colapinto
Franco Colapinto, piloto de Alpine

El cronograma completo en Zandvoort

Viernes 29 de agosto

  • Practica Libre 1 - 7:30 horas
  • Práctica Libre 2 - 11:00 horas

Sábado 30 de agosto

  • Práctica Libre 3 - 6:30 horas
  • Clasificación - 10:00 horas

Domingo 31 de agosto

  • Carrera - 10:00 horas
