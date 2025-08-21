Quién es el joven piloto argentino que se unió a Red Bull y va tras los pasos de Franco Colapinto

El automovilismo es un deporte donde los grandes talentos a veces aparecen de manera silenciosa, pero con un impacto inmediato. Este es el caso de un joven piloto que acaba de ser incorporado a la academia Red Bull, listo para dar el salto a la Fórmula 3 en 2026.
Con apenas 17 años, este proyecto de corredor dejó atrás una trayectoria fulgurante en categorías menores. Desde sus primeros pasos en competiciones europeas hasta sus victorias consecutivas en torneos de F4, su desempeño llamó la atención de equipos y expertos del automovilismo internacional.
Colnaghi, el nuevo fichaje de Red Bull para 2026
Mattia Colnaghi, piloto ítalo-argentino que ganó la F4 Española 2024, lidera la Eurocup-3 2025 y se prepara para brillar en la Fórmula 3 con MP Motorsport en 2026.
Sander Dorsman, director del equipo con el que competirá en la F3, destacó: "Ascender a la F3 con este piloto es un orgullo para nosotros como equipo. Reconocimos inmediatamente su talento cuando se unió a nosotros siendo un adolescente en el invierno de 2023-2024."
matticolnaghii_466704648_594893326322005_682888520952913250_n
Su estilo en pista combina agresividad, velocidad y precisión, cualidades que lo posicionan como uno de los talentos jóvenes más prometedores de Europa y América Latina. Comparado con otros pilotos argentinos que hicieron su camino hacia la Fórmula 1, su nombre ya empieza a resonar con fuerza.
Hay que decir que su incorporación a la academia Red Bull lo coloca en un camino que han recorrido figuras como Max Verstappen, Carlos Sainz o Daniel Ricciardo, entre otros. Para el automovilismo argentino, Mattia Colnaghi representa un nuevo nombre a seguir y un futuro prometedor que ya genera entusiasmo a nivel internacional.
redbulljuniorteam_537566634_17966883818948760_2412724343299194567_n
Mattia Colnaghi, el joven ítalo-argentino que será parte del equipo junior de Red Bull
Quiénes son los otros pilotos argentinos que sueñan con seguir los pasos de Franco Colapinto en la F1
Entre los pilotos representan la nueva generación del automovilismo argentino con potencial para llegar a la Fórmula 1 nos encontramos con los siguientes nombres:
- Teo Schropp: este piloto de 15 años compite en la Fórmula 4 Italiana (F4) y Eurocopa 4 (E4), en el equipo Jenzer Motorsport.
- Gino Trappa: joven de 17 años que compite actualmente en la Fórmula 4 Central European Zone (F4 CEZ) con Jenzer Motorsport.
- Bautista Acosta: corredor de 17 años que forma parte también de Jenzer y que compite en la Fórmula 4 Central European Zone (F4 CEZ).