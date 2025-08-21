Quién es el joven piloto argentino que se unió a Red Bull y va tras los pasos de Franco Colapinto

Se trata de Mattia Colnaghi, piloto ítalo-argentino que se une a la academia de Red Bull y dará el salto a la Fórmula 3 en 2026.

Mattia Colnaghi, el joven ítalo-argentino que será parte del equipo junior de Red Bull

El automovilismo es un deporte donde los grandes talentos a veces aparecen de manera silenciosa, pero con un impacto inmediato. Este es el caso de un joven piloto que acaba de ser incorporado a la academia Red Bull, listo para dar el salto a la Fórmula 3 en 2026.

Con apenas 17 años, este proyecto de corredor dejó atrás una trayectoria fulgurante en categorías menores. Desde sus primeros pasos en competiciones europeas hasta sus victorias consecutivas en torneos de F4, su desempeño llamó la atención de equipos y expertos del automovilismo internacional.

Colnaghi, el nuevo fichaje de Red Bull para 2026 Mattia Colnaghi, piloto ítalo-argentino que ganó la F4 Española 2024, lidera la Eurocup-3 2025 y se prepara para brillar en la Fórmula 3 con MP Motorsport en 2026.

Sander Dorsman, director del equipo con el que competirá en la F3, destacó: "Ascender a la F3 con este piloto es un orgullo para nosotros como equipo. Reconocimos inmediatamente su talento cuando se unió a nosotros siendo un adolescente en el invierno de 2023-2024."

Mattia Colnaghi Su estilo en pista combina agresividad, velocidad y precisión, cualidades que lo posicionan como uno de los talentos jóvenes más prometedores de Europa y América Latina. Comparado con otros pilotos argentinos que hicieron su camino hacia la Fórmula 1, su nombre ya empieza a resonar con fuerza.