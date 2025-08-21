21 de agosto de 2025 - 13:52

Quién es el joven piloto argentino que se unió a Red Bull y va tras los pasos de Franco Colapinto

Se trata de Mattia Colnaghi, piloto ítalo-argentino que se une a la academia de Red Bull y dará el salto a la Fórmula 3 en 2026.

Mattia Colnaghi, el joven ítalo-argentino que será parte del equipo junior de Red Bull

Mattia Colnaghi, el joven ítalo-argentino que será parte del equipo junior de Red Bull

Foto:

Por Nicolás Salas

El automovilismo es un deporte donde los grandes talentos a veces aparecen de manera silenciosa, pero con un impacto inmediato. Este es el caso de un joven piloto que acaba de ser incorporado a la academia Red Bull, listo para dar el salto a la Fórmula 3 en 2026.

Leé además

La brutal golpiza de hinchas de Independiente a fans de la U de Chile

"Pedí perdón": el escalofriante video de barras de Independiente que agredieron a dos hinchas chilenos

Por Redacción Deportes
Dos jugadores de Independiente lamentaron los hechos y reclamaron profundas medidas de seguridad y justicia.

"Destrozado": la reacción de los jugadores chilenos de Independiente tras la violencia en Avellaneda

Por Redacción

Con apenas 17 años, este proyecto de corredor dejó atrás una trayectoria fulgurante en categorías menores. Desde sus primeros pasos en competiciones europeas hasta sus victorias consecutivas en torneos de F4, su desempeño llamó la atención de equipos y expertos del automovilismo internacional.

Sander Dorsman, director del equipo con el que competirá en la F3, destacó: "Ascender a la F3 con este piloto es un orgullo para nosotros como equipo. Reconocimos inmediatamente su talento cuando se unió a nosotros siendo un adolescente en el invierno de 2023-2024."

matticolnaghii_466704648_594893326322005_682888520952913250_n
Mattia Colnaghi

Mattia Colnaghi

Su estilo en pista combina agresividad, velocidad y precisión, cualidades que lo posicionan como uno de los talentos jóvenes más prometedores de Europa y América Latina. Comparado con otros pilotos argentinos que hicieron su camino hacia la Fórmula 1, su nombre ya empieza a resonar con fuerza.

Hay que decir que su incorporación a la academia Red Bull lo coloca en un camino que han recorrido figuras como Max Verstappen, Carlos Sainz o Daniel Ricciardo, entre otros. Para el automovilismo argentino, Mattia Colnaghi representa un nuevo nombre a seguir y un futuro prometedor que ya genera entusiasmo a nivel internacional.

redbulljuniorteam_537566634_17966883818948760_2412724343299194567_n
Mattia Colnaghi, el joven &iacute;talo-argentino que ser&aacute; parte del equipo junior de Red Bull

Mattia Colnaghi, el joven ítalo-argentino que será parte del equipo junior de Red Bull

Quiénes son los otros pilotos argentinos que sueñan con seguir los pasos de Franco Colapinto en la F1

Entre los pilotos representan la nueva generación del automovilismo argentino con potencial para llegar a la Fórmula 1 nos encontramos con los siguientes nombres:

  1. Teo Schropp: este piloto de 15 años compite en la Fórmula 4 Italiana (F4) y Eurocopa 4 (E4), en el equipo Jenzer Motorsport.
    image
    Teo Schropp

    Teo Schropp

  2. Gino Trappa: joven de 17 años que compite actualmente en la Fórmula 4 Central European Zone (F4 CEZ) con Jenzer Motorsport.
    image
    Gino Trappa

    Gino Trappa

  3. Bautista Acosta: corredor de 17 años que forma parte también de Jenzer y que compite en la Fórmula 4 Central European Zone (F4 CEZ).
    image
    Bautista Acosta

    Bautista Acosta

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Independiente y U de Chile en la mira de Conmebol

Independiente y la U de Chile podrían recibir sanciones históricas tras la brutal batalla en las tribunas

Daniel Ricciardo, su vida lejos de la Fórmula 1. Foto: @danielricciardo

Historias de F1: Daniel Ricciardo y el misterio de su vida después del volante

Por Nicolás Salas
Fútbol. El tesorero del Club Godoy Cruz Emiliano Zarco y Carlos González, dirigentes del Tomba que dieron la conferencia de prensa

Fútbol: Importante despliegue de seguridad para el partido histórico del Tomba

Por Gonzalo Tapia
Pablo Maffeo, jugador del Mallorca que fue convocado por Lionel Scaloni en 2023

De convocado por Scaloni a expulsado del entrenamiento: el giro inesperado de un jugador argentino

Por Redacción Deportes